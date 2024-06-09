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Ali Koç kaç oy aldı? Fenerbahçe başkanlık seçiminde Ali Koç'un oy sayısı kaç?

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Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı tarihi seçimde saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Rekor katılımın sağlandığı seçimde oylar sayılmaya başladı. Peki, Ali Koç kaç oy aldı? Fenerbahçe başkanlık seçiminde Ali Koç'un oy sayısı kaç?

Ali Koç kaç oy aldı? Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı tarihi seçimde saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Rekor katılımın sağlandığı seçimde oylar sayılmaya başladı. Peki, Ali Koç kaç oy aldı? Fenerbahçe başkanlık seçiminde Ali Koç'un oy sayısı kaç? Detaylar...

ALİ KOÇ KAÇ OY ALDI?

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı tarihi seçimde saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. 27 bin civarında rekor oyun kullanıldığı seçimde oy sayımına geçildi. Seçimi mevcut başkan Ali Koç önde götürüyor.

Sandıklardan çıkan oyların dağılımı şu şekilde;

Mevcut Toplam: Ali Koç 3326 - 2416 Aziz Yıldırım

4 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 295 - 270 Aziz Yıldırım

6 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 348 - 255 Aziz Yıldırım

8 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 363 - 191 Aziz Yıldırım

13 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 366 - 244 Aziz Yıldırım

14 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 380 - 234 Aziz Yıldırım

17 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 355 - 215 Aziz Yıldırım

18 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 343 - 204 Aziz Yıldırım

21 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 347 - 230 Aziz Yıldırım

22 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 347 - 230 Aziz Yıldırım

30 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 342 - 210 Aziz Yıldırım

47 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 184 - 133 Aziz Yıldırım

SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Fenerbahçe'deki tarihi seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Ali Koç kazandı. Rakibi Aziz Yıldırım, Koç ile birlikte taraftarları selamlayarak kürsüye geldi. Konuşma yapan Yıldırım, "Sevgili Fenerbahçeliler. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah Ali Koç ve arkadaşları Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz" dedi.

Ali Koç kaç oy aldı? Fenerbahçe başkanlık seçiminde Ali Koç'un oy sayısı kaç?

YENİ YÖNETİMDE İDDİALI İSİMLER VAR

Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Ali Koç'un yeni yönetiminde Acun Ilıcalı başta olmak üzere dikkat çeken isimler bulunuyor. Koç'un yönetiminde Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Salih Dereli, Esin Güral Argat, Acun Ilıcalı, Korkut Nedim Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Sait Ergun Özen, Fethi Pekin ve Mustafa Hakan Safi yer alıyor.

Ali Koç kaç oy aldı? Fenerbahçe başkanlık seçiminde Ali Koç'un oy sayısı kaç?

REKOR OY KULLANILDI

46 bin 410 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunan Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda 27 bin civarında oy kullanıldı ve rekor kırıldı. Sarı-lacivertlilerin bir önceki oy kullanma rekoru 2018 yılında 21 bin 350 ile kırılmıştı.

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