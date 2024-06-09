Bu kadarını o da beklemiyordu! Kongre üyelerinden Ali Koç'a şarkılı tezahürat

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı tarihi seçimde saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. 27 bin civarında rekor oyun kullanıldığı seçimde oy sayımına geçildi.

REKOR KATILIM

46 bin 410 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunan Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda 27 civarında oy kullanıldı ve rekor kırıldı. Sarı-lacivertlilerin bir önceki oy kullanma rekoru 2018 yılında 21 bin 350 ile kırılmıştı.

ALİ KOÇ'A BÜYÜK DESTEK

Oy sayımına geçilen dakikalarda tribünlere çıkan Ali Koç'a kongre üyelerinden büyük destek geldi. Üyeler Koç'a "Sana muhtacız, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım" şarkısıyla destek oldu.