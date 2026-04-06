AK Parti Genel Başkanvekili Ala, basın mensuplarının sorularını yanıtladı Açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisinin Anayasa Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin, "Birinci aşama, neredeyse nihayetlendi." dedi.

Ala, Türkiye Basın Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri" programına konuk oldu ve basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Vatandaşların yeni anayasa çalışmalarına neden ihtiyaç duyduğuna yönelik bir soru üzerine Ala, anayasa ile vatandaşın geliri arasında doğrudan ilişki olduğunu söyledi.

Ala, kurumsallaşmış demokratik sistemlerin, sermaye için de bir ortam oluşturduğuna dikkati çekerek, "Anayasa ile böyle bir sistemi garanti altına aldığınızda ondan herkes yararlanır." diye konuştu.

Siyasete müdahalenin mevzuat ve anayasa örnek gösterilerek yapıldığını hatırlatan Ala, "Anayasası doğru dürüst kurgulanmış, sistemi kurgulanmış bir ülkede 28 Şubat'ın meselası bile olmaz, darbelerin, muhtıranın meselası bile olmaz." ifadelerini kullandı.

Ala, cumhurbaşkanını halkın seçmeye başlamasının ardından herhangi bir muhtıra, kriz veya sorun yaşanmadığını bildirdi.

"Biz bedel ödeyeceğiz ama millete asla bedel ödetmeyeceğiz"

Genel Başkanvekili Ala, partisine kapatma davası açıldığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Önemli bir krizle karşı karşıyayız ama ilkemiz şu: Biz bedel ödeyeceğiz ama millete asla bedel ödetmeyeceğiz." dediğini aktardı.

Ala, Anayasa'da parti kapatılmasını zorlaştırdıklarını ve siyasetin daha fazla garanti altına alındığını söyledi.

Bir gazetecinin, "Türkiye, parti devletine dönüştü" şeklindeki iddiaları hatırlatarak, bunu nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Ala, "Bu cümleler, ezber cümleler. Onlar ya Türkiye'nin siyasi tarihini bilmiyorlar ya da kasıtlı olarak manipülasyon için böyle cümleler kuruyorlar." dedi.

Ala, anayasa değişikliğinin liderliğini bugün Ak Parti'nin yaptığını belirterek, "Bir 'parti devleti' dönemini yaşamamış olsa Türkiye, bu söyledikleriniz bir çağrışım yapabilir ama 'parti devletini' yaşadı Türkiye." ifadelerini kullandı.

Ak Parti Genel Başkanvekili Ala, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün siyasetin garantili hale gelmiş olmasını sağlamasaydık, rahat rahat anayasa tartışması bile yapamazdık. Anayasa tartışması başladığında hemen başka odaklar açıklamalar yapıyorlardı, 'Anayasa öyle değiştirilemez, şöyle olur böyle olur.' Şimdi halktan başka kimsenin güçlü bir biçimde bir şeye engel olması ya da kabul etmesinin imkanı yok. Partiler konuşuyorlar. Doğaldır, konuşmaları lazım. Bu retorikten de kurtulmamız lazım. Biz, ideal olanla kıyaslıyoruz kendimizi. İdeal olanla kıyasladığımız zaman yapacak çok işimiz var ama eskiden olanla kıyasladığımızda çok mesafe aldık."

Daha yapılacak çok işleri olduğunu ifade eden Ala, "Şimdi de 'siyasi otobanlar yapalım' diyoruz. Siyasi otobanı da gelin muhalefet birlikte yapalım." dedi.

Ala, Meclis tablosu dikkate alındığında 2028'e kadar yeni bir anayasa yapılmasına olan inancının sorulması üzerine, "Biz siyasetçiyiz. Siyasetçi tahminle, talebi bir arada söyler. Politikayı ortaya koyarsınız, gerçekleştirmek için de çaba sarf edersiniz." yanıtını verdi.

Yapılanı yapılması gerekenle birlikte ele aldıklarını söyleyen Ala, "Politik söylem, geleceğe ilişkin söylemdir aynı zamanda. Biz bunları söylüyoruz, partileri de katkı sunmaya davet ediyoruz. Diyoruz ki 'Gelin bir masa etrafında buluşalım, ülkenin temel sorunlarını konuşalım. Artık siyasetin alanı genişledi. Siyaset de bu genişleyen alana göre zihnini genişletsin. Politikalarını genişletsin'." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim olmazsa olmazımız, bu ülkeyi siyasetin yönetmesidir"

Bir ajandayla değil, bir teklifle, bir yöntemle geldiklerini belirten Ala, "Bizim olmazsa olmazımız; bu ülkeyi siyasetin yönetmesidir. Artık daha önce Türkiye'de yaşanmışlıkların meselasının bile konuşulmamasıdır. Artık bu ülkede siyasete müdahalelerin ihtimalinin bile konuşulmamasıdır. Bunun için bütün imkanların ortadan kaldırılmasıdır. Yani bu anayasada da siyasete müdahale imkanlarının tamamının ortadan kaldırılması lazım." diye konuştu.

Ala, Türkiye'de siyasi geleneğin başta anayasa olmak üzere temel meseleleri bir araya gelip müzakere edebilecek yetkinlikte olduğunu kaydetti.

İçeriği tartışmaya başlamadan önce yöntemde anlaşılması gerektiğinin altını çizen Ala, "Bazı konular var, zaten gündeme geldiği andan itibaren saflar belirleniyor. Konuşma yerine karşılıklı suçlamalar, bağırmalar baş gösteriyor. Buna fırsat vermemek lazım." dedi.

"Siz çalışmanızı bitirdiniz mi?" sorusuna Ala, "Birinci aşama, neredeyse nihayetlendi. Ben de içindeyim." diye cevap verdi.

Müsteşarlık makamına ilişkin bir soruya Ala, "Öyle bir talep yükseliyor gittikçe ama şu anda bizim ele aldığımız bir konu değil. Sistem revizyonu ele alındığında, yani oraya sıra geldiğinde o talepleri getirenler bakımından değerlendirilir. Şu anda bizim gündemimizde yok. Ama bize de zaman zaman bu talepler geliyor." karşılığını verdi.

"Defolu demokrasiden, garantili demokrasiye geçelim"

Anayasada hangi düzenlemelerin yer alacağına yönelik soru üzerine Ala, "Anayasa, işleyen bir devlet mekanizmasını inşa edecek. Bireyin temel hak ve özgürlüklerini hem garanti altına alacak hem geliştirecek mekanizmaları inşa edecek. Hem de ülkenin ekonomisinin dünyayla entegrasyonu da dikkate alarak daha çok gelişmesini mümkün kılacak, sağlayacak garantileri içerisinde barındıracak." ifadelerini kullandı.

Ala, Türkiye'ye 1970'ten 2002'ye kadar 14,5 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye geldiğini aktararak, "Ondan sonra bir yılda 22 milyar dolar geldi. 30 yılda gelenden daha fazlası 1 yılda geldi. Şimdiye kadar da 270 milyardan fazla." diye konuştu.

"O reformları yapmasaydık bunlar olamazdı." diyen Ala, demokrasiyi genişlettikçe milletin sisteme olan desteğinin arttığına işaret etti. Ala, "Defolu demokrasiden, garantili demokrasiye geçelim." dedi.

"Çoğunluğun oyuyla kararlar alınır ama azınlıkta kalanların da temel hak ve özgürlükleri korunur"

Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine dikkati çeken Ala, "10 ülke arasına girmek için hızlı kalkınmaya ihtiyacınız var. Daha hızlı kalkınmanın temel kuralı artık tartışmaları bitirmiş bir siyasal sisteme sahip olmanızdır. Bütün gelişmiş ülkelerin buna sahip olduğunu görüyoruz." görüşünü aktardı.

Ala, geçmişte kurulan "Anayasa Uzlaşma Komisyonu"nda siyasi partilerin eşit üyelere sahip olması ve oy birliği arandığının hatırlatılarak, Ak Parti'nin olası bir komisyonda usul açısından durduğu yerin sorulması üzerine, "Demokrasinin genel kurallarını takip etmenin doğru olduğuna inanıyorum." cevabını verdi.

Orada olabildiğince çok katkı sunulmasını mümkün kılmak gerektiğini belirten Ala, "Herkes fikrini, düşüncesini söylesin ama mümkünse kararlar önemli bir katkıyla, çoğunlukla alınsın. Nihayetinde anayasada koyacağınız hükümle de milletin ve kurumların karar alma süreçlerinde çoğunluğun oyuyla kararlar alınır ama azınlıkta kalanların da temel hak ve özgürlükleri tamamen korunur." ifadelerini kullandı.

Ak Parti Genel Başkanvekili Ala, şunları kaydetti:

"Orada her düşüncenin temsil edilmesini arzu ederiz ama kararların da çoğunlukla alınmasını, çoğunlukla alınan kararların çoğunlukla alınmasını sağlarken azınlıkta kalanların da rızasının alınmasının önemseriz. Yani her şey matematiksel değil ki siyasette. Yani sonuçta insanların fikrini söyleyecekleri ortamlar hazırlandıktan sonra eğer çok güçlüyse fikirleri ikna eder sizi. Fikirlerin gücü ikna kabiliyetindedir. Siz onu sağlayın. Matematiksel olmaz. Bazılarında bazı maddeler olur, oy birliğiyle orada karar verilir, bazılarında nitelikli çoğunlukla, bazılarında normal, basit çoğunlukla ama arzu edilir ki o partilerin çoğu bu konuda uzlaşsın ve ondan sonra da referanduma götürülsün. Çünkü sivil bir anayasa, yeni bir anayasa. Arzu ederiz biz. Yani bu hepsini aldıktan sonra zaten mecliste ciddi bir çoğunluk elde edilirse, toplum da bunu görürse orada, toplumumuz da gidip arkasında durursa çok güçlü bir anayasa ve anayasal sistem ortaya çıkar."

"Bizim gündemimizde bir seçim yok"

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerinde tekrar aday olup olmayacağının sorulması üzerine Ala, şu anki mevcut anayasaya göre yeniden seçilebileceğini söyledi.

Meclis erken seçim karar alırsa, herhangi bir değişikliğe gerek kalmadan Erdoğan'ın aday olabileceğini aktaran Ala, "Cumhur İttifakımız da Sayın Devlet Bahçeli de zaman zaman açıklamalarda bulundu. Biz de böyle bir ortamda milletimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın bir dönem daha Türkiye'nin liderliğini üstlenmesini sadece bizim değil, bölgenin de lehine bir sonuç üreteceği konusunda hemfikir. Dolayısıyla, bizim böyle bir tartışma konumuz yok. Yani meclisimizin prosedürü, milletimizin desteği belli. İçinde bulunduğumuz şartların da ortaya koyduğu ihtiyaç ortada." değerlendirmesinde bulundu.

Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ülkenin ihtiyaç duyduğu bir hizmetten geri kalmayacağının altını çizdi.

Türkiye'nin etrafının yangın çemberi olduğunu ve bu ortamda Türkiye'nin istikrar adası olmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ile diplomatik politikalarının belirleyici rol üstlendiğini belirten Ala, "Bizim gündemimizde bir seçim yok." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim talebine ilişkin bir soru üzerine de Ala, şu ifadeleri kullandı:

"Normal aldığı seçimi ne yapmış ki ara seçimde ne yapacak? Normal seçildiler, belediyeler seçimle iş başına geldi. CHP'nin bir tane Türkiye çapında örnek alınabilecek bir belediye uygulaması var mı? Yahut da Türkiye'nin 'işte budur' dediği ortaya koyduğu bir program, proje, fikir var mı? Bunlar zaten yok. Yani bir kere daha siyaset yapamamak için, hizmet üretememek için millete iki de bir gitmenin anlamı yok. Süresi geldiğinde millet değerlendirecek. Araştırmalardan da görüyoruz. Yine AK Parti birinci parti olarak yoluna devam ediyor."

Ala, CHP'nin gündeme çeşitli skandallarla geldiği değerlendirmesinde bulunarak, "CHP'nin yerel yönetimleri hizmet üretmek yerine tamamen skandal üretim merkezi haline gelmiş. Merkezi yönetime gelince de bir politik çölleşme söz konusu muhalefette. Orada bir siyasal durgunluk baş göstermiş. Hiçbir politika üretmiyorlar." diye konuştu.

Öte yandan Ala, "iktidarın, CHP'li belediyelerin üzerine gittiği, AK Partili belediyelerin üzerine gidilmediği" şeklindeki bir soru üzerine ise AK Parti'de bir iddia ortaya çıktığında hemen soruşturma açıldığını ve disiplin sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Muhalefetin ise önce sahiplendiğini, toplumdan tepki gelmesi üzerine adım attığını belirten Ala, bu durumun siyaseti topyekun zayıflatacağını kaydetti.

"Süreç öngördüğümüz biçimde devam ediyor"

Terörsüz Türkiye sürecinin başından beri öngördükleri biçimde devam ettiğini dile getiren Ala, şöyle konuştu:

"Sürecin sonucunda hedeflediğimiz şey silahların bırakılması, örgütün tamamen tasfiyesi ve bunun sahada da görülmesi. Şu an itibarıyla Meclis son toplantılarını yaptı, rapor hazırladı. Sonuç raporunu sundu ve orada da bundan sonraki yol haritasına ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. Sürecin herhangi bir aksama olmaksızın devam ettiğini söyleyebilirim. Meclis raporunda da ortaya konduğu şekliyle ve baştan da Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Devlet Bahçeli'nin belirttiği gibi ortaya koydukları ilkeler ve hedefler doğrultusunda süreç devam ediyor.

Silahların bırakılması ve örgütün tasfiyesi konusunda İmralı'nın çağrısı da başından itibaren yapıldı ve ona ilişkin tahkim edici ek açıklamalarda daha sonra yapıldı. Orada da bir tereddüt, duraksama yok. Süreç öngördüğümüz biçimde devam ediyor."

Ala, güvenlik birimleri ve istihbaratın çalışmaları, görüşmeleri sonucunda ortaya çıkacak mevzuat ihtiyaçlarının değerlendirileceğini, bu konuda kesin bir iradenin olduğunu ve adım adım ilerlediklerini söyledi.

"Kazananı yok bu savaşın, kaybedeni var"

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin Ala, saldırının bölgesel bir çatışmaya dönüştüğünü, etkilerinin ise küresel olduğunu vurguladı.

Mevcut durumda dünyada kuralsız bir düzenin oluştuğunun altını çizen Ala, "İran'a yapılan saldırılar, tam görüşmeler yapılırken oldu. Daha önce de Filistin'e yapılan saldırılar görüşmelerin tam ortasında olmuştu. Bu ne demek? Aslında bir amaç var, onu gerçekleştirmek istiyorlar ve görüşmelerin de sonuçlanmasını istemiyorlar güçler." diye konuştu.

Ala, bu süreçte Lübnan'ın yüzde 10'unun işgal edildiğini ve Gazze'ye yönelik saldırıların sürdüğünü ifade ederek, Suriye'de olup biten gelişmelere de bakıldığında Terörsüz Türkiye süreci ile silah bırakmayla ne kadar önemli bir inisiyatif alındığının ortaya konulduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin başından beri Filistin ve İran'a yönelik saldırıların son bulması için aktif bir barış politikası izlediğinin altını çizen Ala, Pakistan'ın da öncülüğündeki görüşmelerin sonuca ulaşmasını diledi.

Savaşın kimse için sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Ala, "Kazananı yok bu savaşın, kaybedeni var." dedi.