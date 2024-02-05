AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'dan Miraç Kandili Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Miraç Kandili" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, Miraç Kandili'nin, içinde bulunulan dünyevi sıkıntılardan arınma, ruhu ilahi aşkla buluşturma ve Allah'a daha yakın olmak için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Gazze'de yaşanan insanlık dışı olaylara işaret eden Yılmaz, şunları aktardı:

"Yeryüzünün iki mübarek mabedi olan Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'dan göklere uzanan bu kutlu yolculuk, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan büyük bir ufuk, Allah'ın rahmetine, azametine ve kudretine şahitlik, varlığın özüne ve anlamına yapılan ciddi ve samimi bir yolculuktur. Bu özel gece, aynı zamanda, Mescid-i Aksa'nın ve ilk kıblemizin bulunduğu topraklar başta olmak üzere tüm İslam coğrafyasında barış ve huzurun egemen olması için dua etme zamanıdır. Maalesef, Filistin topraklarında, Gazze'de yaşanan insanlık dışı olaylarda, büyük zulümde binlerce çocuk, kadın, genç demeden masumlar yaşamını yitirmektedir. İsrail'in bu büyük zulmün durması için çok büyük mücadeleler verilmektedir. Bu önemli topraklarda artık barışın hakim olmasını temenni ediyoruz. Türkiye olarak Müslüman kardeşlerimizin her zaman yanındayız ve destekçisiyiz."

Yılmaz, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralanan ve tedavisi devam edenlere ise acil şifalar diledi.

Devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde çalışmalarını yürüttüğünü vurgulayan Yılmaz, "Rabbim ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Miraç Kandil'ini idrak ederken Rabbimizden niyazımız, bu mübarek gece hürmetine ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesi, acıların dinmesi, yeni acıların ortaya çıkmaması, birliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmesidir. Bu müstesna gecede, şehitlerimizi, gazilerimizi de minnet ve şükranla yad ediyoruz, dualarımızı canlarını vatan uğruna veren kahramanlarımızdan hiçbir zaman eksik etmiyoruz. Bu duygularla, Miraç Gecesini tebrik ediyor, bu gecenin bütün Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekişmesine ve insanlığın barış, huzur ve hidayetine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.