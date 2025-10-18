AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Elazığ'da konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bir tarafta polemik şikayet siyaseti bir tarafta ise Hazar'ın petrolünü buraya getirme çalışan, bölgesinde arabuluculukta artık liderlik konumuna gelmiş olan, Gazze'de ateşkesi sağlama iradesi gösteren bir lider." dedi.

Temaslarda bulunmak amacıyla Elazığ'a gelen Zorlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Zorlu, burada yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında yaz boyunca süren etkinlikleri tamamlamak üzere olduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek kapanışın ardından yeni bir döneme hep birlikte ilerleyeceklerini söyledi.

Kentte çok yönlü görüşmeler gerçekleştireceğini anlatan Zorlu, "Görüyorum ki hızla büyükşehir olma yolunda ilerleyen bu önemli şehrimiz tarihi kadim geçmişi, tarımdan sanayiye kadar barındırdığı büyük potansiyeli ve özellikle bu coğrafyadaki geçiş hattı olma özelliği ile daha farklı ve uluslararası birtakım adımların atılmasını da gerekli kılıyor. Bununla ilişkili olarak Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle AK Parti'miz bünyesinde Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı 23 Şubat'ta kuruldu. Yaklaşık 7 aylık süreçte yurt içinde ve uluslararası organizasyonlar kapsamında çok ciddi faaliyetlere imza attık." ifadelerini kullandı.

Türk dünyası yüzyılına ulaşabilme idealine katkı sağlamak istediklerini dile getiren Zorlu, bu anlamda Elazığ başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında Türk dünyası yüzyılına ilerleyebilmek için teşkilatlara büyük görev düştüğünü dile getirdi.

Türk devletlerinin birbiriyle yakınlaşmasının, bugün küresel sistemde meydana gelen gelişmeler, kırılmalar, kaoslar, karşı karşıya oldukları sınamalarla birlikte çok daha büyük önem arz ettiğine işaret eden Zorlu, Türkiye Yüzyılı hedefinin ayrılmaz bir parçası olarak gördükleri Türk dünyası yüzyılı hedefinin çalışmalarla çok daha ileri bir noktaya taşınacağını bildirdi.

Son dönemde hükümetin ortaya koyduğu tedbirlerle ekonomideki politikaların hedefledikleri yolda ilerlemeye devam ettiğini bildiren Zorlu, şunları kaydetti:

"2002'de ülkenin hasılası 236 milyar dolardı, bugün 1,5 trilyon dolarlık bir seviyeye ulaşmıştır. Şuranın altını özellikle çizmek istiyorum. Bugün Merkez Bankamızın rezervleri çok şükür 190 milyar dolarlık bir seviyeye ulaşmıştır. Dış ticarette geldiğimiz nokta çok önemlidir. Sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada ortaya koyduğumuz birçok proje ile hayata geçirilen hizmetlerle hizmet siyasetinin adresi çok şükür bugün AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğidir. Bu anlamda Türk devletleri ile ilişkiler yine Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner iradesiyle bir hayalin gerçeğe dönüştüğü bir fotoğrafı ortaya koymaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı adıyla 2009 Nahçıvan Antlaşması'nın ardından tesis edilen uluslararası organizasyonda 8 Türk devleti artık resmi olarak Türk adı altında bir aradadır. Bugün 2.1 trilyon dolarlık milli hasılası yaklaşık 5 milyon kilometrekare yüzölçümü ve 250 milyon nüfusu aşan kapasitesi ile Türk devletlerinin işbirliği artık sadece kendi aramızda değil bulunduğumuz bölgelerde de güvenliğin, huzurun, barışın adresi olabilme konumuna erişmiştir. Bu birlikteliğin sonuçları artık küresel sistemi ve ekonomiyi etkileyecek çok önemli projelerle gün yüzüne çıkmaktadır. Azerbaycan'dan Nahçıvan'a, oradan Türkiye'ye, Kars'a ve Iğdır'a ulaşacak olan kesintisiz demir yolu ve kara yolu hattı için çalışmalar giderek hızlanmıştır. Bu konuda özellikle Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki hat için teknik görüşmeler ve detaylar başladı."

Bu koridorun hayata geçmesiyle Hazar'dan Türkiye'ye uzanan sadece kültür ve gönül köprüsü değil aynı zamanda yaklaşık 600 milyar dolarlık bir ticaret kapasitesinin ülkeye, ardından Avrupa'ya ulaşma imkanına kavuşacağına dikkati çeken Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleşen bir başka önemli adımın Hazar'ın kıyısından Türkmenistan doğal gazının ilk defa swap yoluyla ülkeye ulaştığını aktardı.

Zorlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nihai hedefimiz Türkmenistan doğal gazını boru hattıyla ülkemize oradan Avrupa'ya taşımaktır. İşte bu asrın projesi de yine AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştiriliyor. Bizler bu vizyonla bu hizmet siyasetiyle milletimizi esas alan anlayışla hareket etmeye çalışırken bir de bakıyorsunuz ana muhalefet partisine içeride hızla artan bir biçimde popülizme ve polemik siyasetine dışarıda ise bir bakıyorsunuz şikayet siyasetine odaklanmışlar. Avrupa'nın başkentlerinde ülkelerini, seçilmiş cumhurbaşkanını şikayet etme politikası izliyorlar. Bir tarafta polemik şikayet siyaseti bir tarafta ise Hazar'ın petrolünü buraya getirme çalışan, bölgesinde arabuluculukta artık liderlik konumuna gelmiş olan, Gazze'de ateşkesi sağlama iradesi gösteren bir lider. Oysa ki bakın Atatürk'ün çok önemli bir sözü vardır. Dış siyaset iç kurumlarla ve iç siyasetle ilişkilidir. Peki iç siyasetin merkezi nedir, memleketi kalkındırmak, memleketin güvenliğini sağlamak ve ülkemizi her anlamda yüceltmek ülküsüdür, milliyetçilik budur. Milliyetçilik nedir, Türk dünyasını birleştirme idealidir, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm ülkemizin insanlarını kucaklayan birlik ve dayanışma ruhunu hayata geçmektir, milli savunma sanayini yerlileştirmektir, bunu başaran kimdir, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tüm mensuplarımızla liderimizin yolunda inşallah bu vizyona odaklanmaya devam edeceğiz."

Çalışacaklarını, milletle buluşacaklarını, milletin derdini dinleyeceklerini belirten Zorlu, sorunları gidermek için büyük gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

Gelecek senenin ekonomide attıkları adımların millet ile daha çok buluştuğu, hissedildiği bir yıl olacağını söyleyen Zorlu, "Buna yürekten inanıyoruz. Yeter ki bizler birliğimizi, beraberliğimizi koruyalım. Bu vizyon doğrultusunda hareket etmeyi sürdürelim. Türk Dünyası Buluşmaları'nın ilkini Kocaeli'nde yapıyoruz. İnşallah bu serinin birini de yakışan şekilde Elazığ'ımızda yapalım." diye konuştu.

"Milletimizin vicdanını kanatacak hiçbir şeye izin vermeyeceğiz"

Bir gazetecinin Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin sorusu üzerine Zorlu, Terörsüz Türkiye mottosuyla başlayan bir komisyonun oluştuğunu, o komisyonun AK Parti'yi temsil eden üyelerinden biri olduğunu bildirdi.

Büyük bir sorumluluk ve sağduyu içerisinde bu süreci yürüttüklerini vurgulayan Zorlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Çünkü eğer gerçekten amacımız dayanışmamızı, kardeşliğimizi, huzurumuzu esas almaksa burada soğukkanlı ve çok dikkatli davranmak mecburiyetindeyiz. Biz bu anlayışla hareket ediyoruz sürecin başından beri bir sözümüz var, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere şehitlerimizi, gazilerimizi başta olmak üzere milletimizin vicdanını kanatacak hiçbir şeye izin vermeyeceğiz. Biz bu anlayışımızı sürdürdüğümüz müddetçe inşallah hedefimize sonuna kadar ulaşacağız. Her türlü provokasyona karşı çok dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Tüm siyasi partilerimiz bu konunun tüm paydaşlarının söz ve eylemlerine dikkat etme sorumluluğu bizim kadar bulunmaktadır. Hedefimiz terör örgütünün sadece yurt içinde değil bütün kollarıyla muhkim olduğu her yerde bu adımları atmasıdır ve bu gerek, şart bir durum olarak karşımızda durmaktadır."

Programa AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcıları Temel Akyürek ve Oğuz Afşar, Merkez İlçe Başkanı Hasan Çalışkan ve partililer katıldı.

Daha sonra Zorlu, Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesini ziyaret etti.