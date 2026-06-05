Büyükgümüş: Terörsüz Türkiye refah ve kardeşliktir

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin birlik ve beraberlikle daha da güçlenerek yoluna devam etmesidir. Terörsüz Türkiye refahtır, doğudan batıya tüm kardeşlerimizin dünyadaki en yüksek hizmet standardıyla yaşamını sürdürmesidir." dedi.

Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen AK Parti Orta Doğu Anadolu Bölge Stratejisi Toplantısı için kente gelen Büyükgümüş, otelin avlusunda partililere hitap etti.

Büyükgümüş, partilerinin il, ilçe ve teşkilat başkanlarıyla üç gün boyunca Van'da bir araya gelerek gelecek döneme ilişkin yol haritasını görüşeceklerini söyledi.

Sadece seçimden seçime çalışan, milletin kapısını yalnızca seçim dönemlerinde çalan bir teşkilat olmadıklarını, gönüllere dokunmayı sadece oy almak için değil, birlik, beraberlik ve kardeşlik için önemsediklerini ifade eden Büyükgümüş, birliğini ve kardeşliğini daha da güçlendirerek yollarına devam edeceklerini dile getirdi.

Tüm bu çalışmalardan elde ettikleri kararlılık, güç ve heyecanla partilerinin kadın kolları, gençlik kolları ve ana kademesiyle tek bir hedefe odaklandıklarını belirten Büyükgümüş, 2028'de yapılması planlanan seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçeceklerini vurguladı.

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi teker teker başarmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milletin yoluna devam edeceğini dile getiren Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"İnşallah daha nice hizmetlerle, eserlerle Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Van'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye'yi kalkındırmayı, geleceğe hazırlamayı, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi teker teker başarmaya devam edeceğiz. Dünyada olup bitenleri günbegün takip ediyoruz. Mazlumlara umut olmak için, Anadolu'nun, Türkiye'nin istikrarı, geleceğe refah içinde kardeşçe hazırlanması için yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Her zaman milletimiz için risk almaya, çözüm üretmeye, barıştan ve kardeşlikten yana olmaya devam ettik. Allah'ın izniyle bu azmimizi sürdüreceğiz. 'Terörsüz Türkiye' derken gayemiz ve umudumuz, kardeşliğin ilelebet daim olmasını perçinlemektir."

"Siyonizmin stratejisi ve mantığı açıktır"

Daha sonra otelin konferans salonunda gerçekleştirilen AK Parti Teşkilat Başkanlığı Mahalle Başkanları Toplantısı'na katılan Büyükgümüş, teşkilatın tüm üyeleriyle davalarını anlatmaya, gönüllere girmeye, ev ev dolaşarak herkese ulaşmaya devam edeceklerini anlattı.

Dünya mazlumlarına umut olacak bir dava ve mücadelelerinin olduğunu aktaran Büyükgümüş, daha adil bir dünya için siyaset yaptıklarını, sadece belli koltuklara, görevlere gelmek ve siyaseti bir araç olarak kullanmak gibi bir siyasi anlayışlarının olmadığını aktardı.

Milletin tamamına hitap ederek Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmesini istediklerini vurgulayan Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Dünyada güçler var. Bunlar zulmediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Dünya beşten büyüktür.' diyor. Bizim mücadelemiz, altıncı ya da yedinci bir güç olmak için değil. Daha adil bir dünya içindir. Bölgemizde yaşananları görüyorsunuz. Dökülen kanlar, yaşanan soykırımlar, Gazze'de kardeşlerimizin yaşadığı o soykırım kalbimizi yaralıyor. Bugün Allah'a çok şükür ateşkes noktasına kadar ulaştık ancak daha ileriye gidecek adımları hep birlikte atacağız. Komşumuzda ve bölgemizde yaşanan savaşlar, çatışmalar ve bunun üzerinden oluşturulmaya çalışılan bazı mühendislikler olduğunu görüyoruz. Geçmişte İran'daki yöneticilerin Suriye'de, Yemen'de ve Lübnan'da hatalar yaptığını biliyoruz ama bugün, bunun hesabını sorma günü değildir. Bugün, Tahran'da şehit edilen 260 kız çocuğunun hesabını sorma günüdür. Körfez'deki kardeşlerimizin yaşadıkları bizim acımızdır. Siyonizmin stratejisi ve mantığı açıktır. Müslümanın Müslümana güvenmediği bir dünya istiyorlar. 'Böl, parçala, yönet' anlayışıyla toplumları ve devletleri teslim almaya çalışıyorlar."

"Terörsüz Türkiye refahtır"

Tamamen terörden arınmış, birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini daha da güçlendirmiş, gelecek azmini, mücadelesini ve kalkınmasını bu istikamette sürdüren bir Türkiye arzuladıklarını söyleyen Büyükgümüş, "Şimdi eminim sizlere de çarşıda, pazarda soruyorlar. Niye terörsüz Türkiye? Değerli arkadaşlar, Terörsüz Türkiye kalkınma demektir. Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin birlik ve beraberlikle daha da güçlenerek yoluna devam etmesidir. Terörsüz Türkiye refahtır, doğudan batıya tüm kardeşlerimizin dünyadaki en yüksek hizmet standardıyla yaşamını sürdürmesidir." diye konuştu.

Şırnak Gabar'da bugün dünyanın en kaliteli petrolünün çıkarıldığını ve Türkiye'nin günlük petrol ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığını anımsatan Büyükgümüş, yıllar önce orada yeraltı zenginliklerini araştırmanın, meralarını, mezralarını gezmenin mümkün olmadığını belirtti.

Mehmetçiğin fedakarlığı ve cesaretiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan güçlü irade sayesinde bölgenin terörden temizlendiğini ve zenginliklerin milletle buluştuğunu kaydeden Büyükgümüş, "Bakın, son 40 yılda yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir imkan, milletimizle hizmet olarak buluşmak yerine terör nedeniyle heba olmuş durumda. Yılda 50 milyar dolarlık bir imkandan bahsediyoruz." diye konuştu.

"Alnımız ak"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yaşanan felaketi de hatırlatan Büyükgümüş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Rabb'im bir daha hiçbir mazlum coğrafyaya bunun tekrarını yaşatmasın. Burada büyük bir seferberlik halinde Sayın Cumhurbaşkanımızla son 6 ayda 11 şehri ziyaret ettik, mitingler yaptık. Her gittiğimiz yerde vatandaşlarımıza evlerinin anahtarlarını teslim ettik. Alnımız ak. Ne söz verdiysek milletimizle o sözü, elhamdülillah, buluşturmanın şerefiyle siyaset yapıyoruz. 600 binden fazla konut inşa edildi. 455 bininci konutun anahtarı teslim edildi. Okullar, yollar, hastaneler, barajlar, sadece konut değil, 11 şehrimizi yeniden ayağa kaldıran bir hizmet seferberliğini hayata geçirdik. Burada da yaklaşık 110-120 milyar dolarlık bir hizmetten bahsediyoruz. İşte Terörsüz Türkiye ile kazanacağımız imkan, 5-6 şehrimizi yeniden her şeyiyle inşa edebilecek büyüklükte bir mali anlama sahip."

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise mahalle başkanlarının teşkilat çalışmalarındaki önemine vurgu yaparak, mahalle başkanlarının seçim sürecinde sandıktan sonuca kadar her aşamada görev üstlendiğini belirtti.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada yaşanan kriz ve çatışmalara rağmen ülkenin istikrarını koruduğunu, bunun güçlü liderlik ve yönetim anlayışının bir sonucu olduğunu dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Programa, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Vahit Atalan, il, ilçe ve mahalle başkanları, İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alparslan, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe ve teşkilat üyeleri katıldı.