Üye Girişi
Haberler
Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu

 Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi

Türkiye sınırında kaydedilen görüntü İsrailli bakanı küplere bindirdi

 Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi

Esad'ın zulmü, bu hale getirdi! Görüntülere yürek dayanmaz
6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay

6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay

AK Parti'nin ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soru önergesi verdiği ortaya çıktı

AK Parti'nin ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soru önergesi verdiği ortaya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Grubu'nun, ABB'nin düzenlediği konserlerle ilgili olarak bir soru önergesi sunduğu ortaya çıktı. Grup, konserlerin ihale süreci ve maliyetlerine dair şeffaflık talep etti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın konser skandalları yeniden ABB Meclisi gündemine taşındı. 29 Ekim'de düzenlenen Ebru Gündeş konseriyle patlak veren konser skandalları, Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Söz konusu maliyetler Yavaş yönetimi tarafından yalanlansa da peşi sıra gelen Mor ve Ötesi ve Candan Erçetin konserlerinin maliyetlerinin ortaya çıkmasının ardından Yavaş cephesi açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

AK Parti'nin ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soru önergesi verdiği ortaya çıktı

5 YILDA KONSERLERE 810 MİLYON

Toplamda 5 yılda konserlere 810 milyon TL harcandığını açıklayan Yavaş, "Sanki büyük bir israf varmış gibi yaygara koparılıyor." diyerek harcamaları savunmuştu. Ancak açıklamada eksik notların olması, kafalardaki soru işaretlerinin giderilememesine neden oldu. Bunun üzerine AK Parti Grubu, söz konusu durumun şeffaflık ilkesine uygun bir biçimde açıklanması gerektiğini belirterek ABB Meclisi'ne konu ile ilgili bir soru önergesi verdiği öğrenildi.

AK Parti'nin ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soru önergesi verdiği ortaya çıktı

AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın imzasıyla ABB Meclis Başkanlığı'na verilen soru önergesinde, ABB tarafından düzenlenen ve Enfest Organizasyon adlı bir şirketin sosyal medya hesabından duyurulan konserlere ilişkin çeşitli soruları içeriyor. Ayrıca soru önergesinde, söz konusu konserlerin hangi etkinlikler kapsamında düzenlendiği ve Kamu İhale Kanunu'na uygun şekilde yapılıp yapılmadığı soruldu.

AK Parti'nin ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soru önergesi verdiği ortaya çıktı

KONSERLERİN ŞEFFAFLIĞI SORGULANIYOR

Önergede, konser organizasyonlarını gerçekleştiren Enfest Organizasyon şirketiyle ilgili detaylar ve harcamaların şeffaflık ilkesi doğrultusunda açıklanması talep edildi. Meclise sunulan önerge metninde şu sorular yöneltildi:

  • Konserler hangi etkinlik kapsamında düzenlenmiştir?
  • Konserlere ilişkin hizmet alımları Kamu İhale Kanunu'nun hangi usulüne göre yapılmıştır?
  • Konserlerin hizmet alım bedelleri ve sanatçılara ödenen kaşe ücretleri ayrı ayrı ne kadardır?

SÖZLEŞMELERİN AÇIKLANMASI TALEBİ

AK Parti Grubu, şeffaflık ilkesine dikkat çekerek, yapılan tüm hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerin birer nüshasının paylaşılmasını istedi. Ayrıca konserlerin maliyetlerinin yıllara göre detaylandırılarak yasal süre içinde cevaplanması talep edildi.

AK Parti'nin ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soru önergesi verdiği ortaya çıktı

"HALKIN PARASI NASIL HARCANIYOR?"

AK Parti Grubu, açıklamasında, ABB'nin kamu kaynaklarının kullanımında daha şeffaf olması gerektiğini vurguladı. Özellikle, ihale süreçlerinin ve harcamaların kamuoyuyla paylaşılmasının, halkın parasının doğru şekilde harcandığını göstermek açısından önemli olduğunu ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konuya ilişkin nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
img

Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama
img

Kadın kadına laflıyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular
img

'Biz sizi korumaya geldik'
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kızıl Goncalar 30. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Kızıl Goncalar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi KOSKİ Konya su kesintisi! 9-10 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi Kalpazan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Aralık Ödemiş, Seferihisar, Dikili su kesintisi listesi Kemal Kılıçdaroğlu kaza mı yaptı? Kemal Kılıçdaroğlu kaza sağlık durumu ne? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 9-10 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Uzak Şehir 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Uzak Şehir 5. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.