Haberler

Adıyaman'da PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemesi bulundu

Politika Haberleri

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yer alan arama tarama faaliyetinde toprağa gömülü yaşam malzemesi bulundu. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kırsalda icra edilen tarama faaliyetinde 2018-2019 yılları arasında Adıyaman'da faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen toprağa gömülü vaziyette bir kısım yaşam malzemesi ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yer alan arama tarama faaliyetinde toprağa gömülü yaşam malzemesi bulundu.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kırsalda icra edilen tarama faaliyetinde 2018-2019 yılları arasında Adıyaman'da faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen toprağa gömülü vaziyette bir kısım yaşam malzemesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Başsavcılığı Adıyaman PKK Politika Haberler

title