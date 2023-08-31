Adıyaman'da PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemesi bulundu

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yer alan arama tarama faaliyetinde toprağa gömülü yaşam malzemesi bulundu. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kırsalda icra edilen tarama faaliyetinde 2018-2019 yılları arasında Adıyaman'da faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen toprağa gömülü vaziyette bir kısım yaşam malzemesi ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.