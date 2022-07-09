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Adana'da kent protokolü bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Adana'da kent protokolü bayramlaştı

Adana Valisi Süleyman Elban ile kent protokolü, Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayramlaştı.

Adana Valisi Süleyman Elban ile kent protokolü, Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayramlaştı.

Merkez Seyhan ilçesindeki 75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine Vali Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Askeri Dağlı, kent protokolü, askeri ve mülki erkan katıldı. Bayramlaşmanın ardından çeşitli ikramlar sunulurken, katılımcılar bir süre sohbet etti. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Kurban Bayramı Süleyman Elban Seyhan Adana Politika Haberler

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