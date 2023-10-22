Haberler ›› Politika ›› Adana'da Filistin'e destek amaçlı konvoy oluşturuldu

Adana'da Filistin'e destek amaçlı konvoy oluşturuldu

Çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen etkinlikte Adana'da Filistin'e destek amaçlı bir konvoy oluşturuldu. Katılımcılar, İncirlik Mahallesi kavşağında İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları protesto etti.