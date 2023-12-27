ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'i 5. kez ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 5'inci kez İsrail'i ziyaret edeceği öne sürüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 5'inci kez İsrail'i ziyaret edeceği iddia edildi. İsrail basınında yer alan haberlerde, Blinken'ın İsrail ziyaretini önümüzdeki hafta gerçekleştireceği aktarılarak, Blinken'in ayrıca Filistin'in Batı Şeria bölgesini, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ı da ziyaret etmesinin beklendiği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Blinken'ın söz konusu ziyaretleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - WASHINGTON