ABD Başkanı Joe Biden, Yahudi yerleşimcileri hedef alan bir kararname çıkarmayı planlıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcileri hedef alan bir kararname çıkarmayı planladığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, başkent Washington DC'deki Capitol Hill'de Ulusal Dua Kahvaltısı'nda açıklamalarda bulundu. Biden, Ürdün'deki ABD üssüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 3 ABD askerini anarak, ABD ve dünyanın dört bir yanında pek çok kişinin hissettiği acı ve tutkuyu anladığını söyledi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalara değinen Biden, "Korkunç koşullar altında yaşayan herkes için, esir tutulan, bombardıman altında olan ya da bir sonraki yemeğin nereden geleceğini ya da gelip gelmeyeceğini bilmeden yerinden edilen masum erkekler, kadınlar ve çocuklar için dua ediyoruz. Sadece barış için dua etmiyoruz, İsrail halkı ve Filistin halkı için barış, güvenlik ve haysiyet için aktif olarak çalışıyoruz" dedi.

Gazze Şeridi'ndeki esirlerin evlerine geri dönmeleri için "gece gündüz" çaba sarf ettiklerini ifade eden Biden, aynı zamanda "insani krizi hafifletmek, Gazze ve İsrail'e barış getirmek ve iki halk için iki devletle kalıcı barışı sağlamak" için çalıştığını söyledi.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarına değinen Biden, söz konusu şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcileri hedef alan bir kararname çıkarmayı planladığını açıkladı. - WASHINGTON