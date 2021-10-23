AK Parti'li Demiröz: Kültürümüz ve milletimiz ayrı olduğu için Avrupa Birliği'ne almıyorlar

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Türkiye'yi 60 yıldır Avrupa Birliği'ne almayan Avrupa ülkelerini eleştirerek, "Ekonomimiz çok mu kötü beyler. Kıbrıs Rum Kesimi, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya'dan, Letonya'dan, Estonya'dan da mı kötü. 14 ülkenin toplamından daha güçlü ekonomiye sahip bir ülkeyiz ama bizi almazlar. Niye almadıklarını hepimiz biliyoruz. Bizim kültürümüz ve milletimiz ayrı. Bunu hazmedemedikleri için almıyorlar" dedi.

AK Parti Manisa İl Danışma Meclisi toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün katılımıyla yapıldı. Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı konferans salonundaki toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi 60 yıldır Avrupa Birliği'ne almayan Avrupa ülkelerini eleştiren Demiröz, "Ekonomimiz çok mu kötü beyler. Kıbrıs Rum Kesimi, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya'dan, Letonya'dan, Estonya'dan da mı kötü. 14 ülkenin toplamından daha güçlü ekonomiye sahip bir ülkeyiz ama bizi almazlar. Niye almadıklarını hepimiz biliyoruz. Bizim kültürümüz ve milletimiz ayrı. Bunu hazmedemedikleri için almıyorlar. Almasınlar. Yunanistan'ı görüyorsunuz. Yalan yanlış bilançolarla Avrupa Birliği'ni dahi aldatmaya kalktı ama affettiler. IMF kanalıyla 150 milyar Euro bağış yaptılar. Yunanistan bilmelidir ki, bu aralar çok horozlanıyor. Cürmü kadar yer yakar. Ne Yunanistan ne de Fransa Avrupa Birliği'ne güvensin. Hiç kimseye güvenmesin, bize de horozlanmasın. Döner bakar arkasında kimseyi bulamaz" diye konuştu. Demiröz, şöyle devam etti: