8 bin polis alımı için devam eden süreç bu yılın Şubat ayında başlamıştı. Sınav sonuçlarının açıklanması noktasına gelinen süreçte adaylar Polislik açıklandı mı sorusunun yanıtını merak etti Peki, Polislik açıklandı mı? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

POLİSLİK AÇIKLANDI MI?

2021 Pomem sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının en geç önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU SINAVLARINA BAŞVURUDA YAŞ ŞARTI NEDİR?

17 Mayıs 2008 tarih ve 26879 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesinin (e) bendinde yer alan; "Sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla askerliğini yapmayan erkek adaylar ile bayan adaylar için 18 yaşını tamamlamış ve 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz ve geçerli sayılmaz.)" hükmü mevcuttur.

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARINA ALINACAK ADAYLARDA BOY ŞARTI NEDİR?

04 Ağustos 2003 tarih ve 25189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması EK-3 I-A Dahili ve Harici Hastalıklar başlıklı 7. maddesinde; "Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm olacaktır" hükmü mevcuttur.

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