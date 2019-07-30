Polislerden kök hücre bağışı

Denizli'de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan "Kan Ver Umut Ol" projesine destek veren Emniyet Müdürlüğü personeli kök hücre bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetleri ile gönüllü kök hücre bağışçısı bulmak amacıyla hayata geçirilen "Kan Ver Umut Ol" projesi kapsamında Bahçelievler Mahallesi Şirinköy Yolu üzerinde bulunan Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binasında kök hücre için kan bağışı kampanyası düzenledi.

Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, törende yaptığı konuşmada, daha önceki dönemlerde farklı zamanlarda ve farklı ortamlarda toplumun farklı kesimleriyle bir arada olduklarını ve çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Kan bağışının önemini vurgulayan Demir, "Tabii sağlık konusu çok önemli bir konu. Bir insanı yaşatmak devleti yaşatmak, devleti yaşatmak da herhalde bu fani dünyayı yaşatmanın en temel göstergelerinden birisidir. Bugün de 'Kan Ver Umut Ol' projesiyle bir arada olduk. Uzun zamandan beri böyle bir proje aklımızdaydı. Fakat Alanyalı bir kardeşimiz Şebnem Köseoğlu böyle bir hastalıkla karşılaşınca biz bu işi biraz daha hızlandırdık. Burada öncelikle İl Sağlık Müdürlüğümüze, kan merkezimize, bizimle beraber olan diğer kurum ve kuruluşlara şükranlarımı arz ediyorum." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk de Sağlık Bakanlığı ile Kızılay'ın birlikte kök hücre konusunda çalışma yürüttüğünü dile getirerek, "Kök hücre, insan vücudunun inanılmaz mucizevi hücrelerinden biri. Kök hücre, en çok kemik iliği nakli ve kanser hastalarının tedavisi sebebiyle duyuyoruz. Sağlık Bakanlığı ile Kızılay, 2015'ten beri Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) projesini yürütüyor. Bu proje son derece önemli. Çünkü tedavi bekleyen binlerce lösemili, lenfoma ve kan kanseri hastaları var. Bazı metabolik hastalıkların tedavisinde de kök hücre etkili." dedi.

İl Emniyet Müdürü Demir ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öztürk ile 150 polis, Kızılay'ın kurduğu stantlarda kök hücre bağışında bulundu.

Kaynak: AA