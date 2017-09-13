PKK'nın Uyuşturucu Sevkıyatına Darbe

Gaziantep'te polis, terör örgütü PKK'nın uyuşturucu sevkıyatına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda otomobilin koltukları içerisine gizlenmiş 3 buçuk kilo 750 bin lira değerinde uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirdi.



Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine Van'dan yola çıkarak Gaziantep'e gittiği tespit edilen bir otomobili ilçe girişinde durdurdu. 7 paket halinde saklanan uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, Abdülcebbar S.'yi gözaltına aldı



Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 750 bin lira olduğu ve terör örgütü PKK'ya gelir sağlamak amaçlı kullanılmasının planlandığı belirtildi. - GAZİANTEP