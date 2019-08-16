PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.17 artıda, dolar 5.55 lirada

16.08.2019 12:15

– Haftanın son işlem gününe yüzde 0.64 artışla 97 bin 199 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 96 bin 582 puanı ve en yüksek 97 bin 572 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.17 artışla 96 bin 671 puana yükseldi.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.8 artışla 137 bin 830 panda başladıktan sonra en düşük 135 bin 627 puanı ve en yüksek 138 bin 83 puanı gördü ve gün ortasında yüzde 0.62 düşüşle 135 bin 894 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.6 artışla yüzde 15.37 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 15.22 düzeyinde sabit kaldı.

ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Hazine kağıdı getiri eğrsinin bu hafta terse dönmeye başlamasının, ABD ekonomisi için "kötü bir sinyal" diye nitelendirilebilmesi için bir süre izlenmesi gerektiğini söyledi.

Denizaşırı ekonomilerdeki yavaşlamanın etkisi ile, güvenli limanlara doğru geçiş yaşandığının altını çizen Bullard, bu güvenli liman arayışının ABD'de tahvil faizlerini aşağı itmekte olduğunu vurguladı ve ekledi:

"Ekonomiden gelen rakamlar oldukça iyi, yüzde 2.0 büyüyoruz. İstihdam piyasası çok güçül. Enflasyon düşük. Tüketimde büyüme iyi. Küresel bir yavaşlamanın ortasındayız ve biz yalnızca bu gelişmenin ABD ekonomisini nasıl etkileyeceğini değerlendirmeliyiz."

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.5297 lira ve en yüksek 5.5716 lirayı gördükten sonra, 5.55 - 5.56 lira aralığında,

euro en düşük 6.1374 lira ve en yüksek 6.1941 lirayı gördükten sonra, 6.15 – 6.6 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7133 lira ve en yüksek 7.7459 lirayı gördükten sonra 7.74 – 7.75 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Bugün, yurtiçinde sanayi üretimi verisi ön planda…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere'de açıklanan Perakende Satışlar verisinde Temmuz ayında piyasa beklentisi üzerinde bir önceki aya göre yüzde 0.2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.3 arttı.

"ABD'de açıklanan Perakende Satışlar verisi Temmuz ayında bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde yüzde 0.7 arttı. ABD'de açıklanan Philadelphia Fed İmalat Endeksi verisi Ağustos ayında piyasa beklentisi aksine yükseldi ve 16.8 değerinde gerçekleşti. ABD'de açıklanan New York Empire State İmalat Endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre yükseldi ve 4.8 değerinde gerçekleşti. ABD'de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Temmuz ayında bir öndeki aya göre yüzde 0.2 daraldı. İmalat Üretimi ise Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0.4 düştü. ABD'de ayrıca Kapasite Kullanım Oranı verisi de Temmuz ayında bir önceki aya göre geriledi ve yüzde 77.5 düzeyinde gerçekleşti.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan İşgücü İstatistikleri Mayıs 2019 verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 21 bin kişi artarak 4 milyon 157 bin kişi olurken, İşsizlik oranı 3.1 puanlık artış ile yüzde 12.8 seviyesinde gerçekleşti. BİST-100 Endeksi günü yüzde 2.84 düşüş ile 96 bin 578 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.6 milyar lira oldu.

"Haftanın son işlem gününe gelinirken global piyasalar ABD'den gelen perakende satış verileriyle birlikte bu hafta gerçekleştirdikleri ciddi resesyon fiyatlaması karşısında nasıl bir tavır takınacağı izlenecek. Zira ABD endekslerine baktığımızda günün pozitif tarafta tamamlandığı gözleniyor. Diğer tüm gelişmeler ise halen yerli yerinde durmaya ve endişeleri canlı tutmaya ise devam ediyor."

Kaynak: DHA

- İstanbul