Piyano Akordu, Personele Değil 40 Bin TL Karşılığında Özel Şirkete Yaptırıldı

Sayıştay'ın Devlet Opera ve Balesi ile ilgili Eylül 2018 raporunda İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürlüğü ile ilgili tespiti yer aldı. Raporda kurumun, piyano akordunu maaşlı personel yerine 39 bin 563 TL karşılığında özel bir şirkete yaptırdığı belirtildi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Sayıştay raporunda, İDOB'un 20 adet piyanonun akordunu kurumun maaşlı personelleri yerine 39 bin 563 TL'ye özel bir şirkete yaptırdığı belirtildi.

39 BİN 563 TL'YE YAPTIRILDI

Raporda, "Kurumun diğer illerde piyano akortçularını piyanoları akort yapılması için geçici görevlendirme yapmaları gerekirken, dışardan hizmet satın alarak, 39 bin 563 TL ödeme yapılmıştır. Genel olarak piyano akortçusu olmayan müdürlüklerde diğer illerden kurum akortçusu görevlendirilerek veya sadece ihtiyaç halinde hizmet satın alınmamıştır. Piyano akortçusu olamayan il müdürlükleri, piyano için her hafta akort yaptırmamakta, sadece ihtiyaç olduğunda yaptırılmaktadır. Piyanoların her hafta akort yaptırılması yerine ihtiyaç oldukça kurumun maaşlı personeli tarafından yaptırılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir" denildi.

İDOB'DAN AÇIKLAMA

İDOB Müdürlüğünden ise Sayıştay'ın "akortları kurumun maaşlı personeli yapmalı" uyarısına şu karşılık geldi:

"Müdürlüğümüz akortçusu Levent Conker, 20 Şubat 2017 tarihinde emekli olmuştur. Başka bir akortçu olmadığı için personel temin edilinceye kadar dışarıdan hizmet alımı yoluyla ihtiyacın karşılanması düşünülmüştür. Bunun nedenleri ise kurum akortçusu zamanında ilgili piyanoların sadece akortlarının yapıldığı, ufak basit malzeme ve tutarlar ile kullanılabilecek aletlerin pasif konumda bırakılarak bir köşede atıl durumda bekletildiği görülmüştür. Bu ihtiyacın dışarıdan (firmadan) temin edilmesi sonucu ise piyanoların sözleşme kapsamında sadece rutin bakımları ile yetinmemiş, bazı hizmetleri ücretsiz olarak yapmıştır."

KARA GEÇTİKLERİNİ İDDİA ETTİ

Yanıtta, "Böylece bu aletlerin bir köşede çürümesinin önüne geçildiği, müdürlüğün maddi anlamda kara geçtiği" ileri sürüldü. Yanıtta, "Emekli olan personele ise geriye dönük ödenen bir yıllık ücretler (maaşlar) toplamı 65 bin 147 TL olduğu görüldüğünde, müdürlüğümüzün kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasında isabetli bir karar verdiği anlaşılacaktır. Sayıştay denetçimizin uyarıları üzerine, 28 Şubat 2018 tarihi itibarıyla sözleşme süresi bitmiş ve 'Piyano Akort ve Bakım Sözleşmesi' (yenilenmemiş) yapılmamıştır. Bundan böyle piyano akort hizmeti, personel açığı giderilene kadar, ihtiyaç halinde ve ihtiyaç duyulan piyanolar için 'Doğrudan Temin Hizmet Alımı' yoluyla yapılacaktır" denildi.

"HER HAFTA AKORT OLMAZ"

Sayıştay, müdürlüğün yanıtını da değerlendirmeye alarak şu kararı aldı:

"İDOB tarafından gönderilen açıklama yeterli görülmemiştir. Piyanolar her hafta akort yaptırılması kabul edilemez. DOB diğer il müdürlükleri piyano akordu ihtiyacı olduğunda akort yaptırılmaktadır. İstanbul il müdürlüğü bünyesinde bulunan 20 adet piyano için akort ihtiyacı hasıl olduğunda yaptırılmalıdır. Her hafta akort yaptırılarak Kamu Kaynakları etkin ve verimli kullanılmamıştır. Tüm piyanolara akort ihtiyacı var ise diğer illerdeki piyano akortçusunun görevlendirilerek yapılmasının daha uygun olduğu şeklinde değerlendirilmektedir."