Pişmiş Toprak Sempozyumunda Bildiri Sunumları Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından 11'incisi düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu bildiri programlarına da ev sahipliği yapacak.



Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun bilimsel ayağı olan bildiri sunumları 14-15 Eylül tarihlerinde Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 24 Türk akademisyen ve dünyanın farklı üniversitelerinden 5 yabancı akademisyen olmak üzere toplam 29 hakem tarafından bildiriler değerlendirildi ve çıkan sonuçta 37 sözlü bildiri sunulacağı belirtildi.



14-15 Eylül tarihlerinde sunumu gerçekleştirilecek bildirilerin yanı sıra sempozyumlarda 2016 yılı itibari ile toplam 389 bildiri sunumu yapıldı. - ESKİŞEHİR