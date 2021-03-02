Pınar Deniz: Kırmızı Oda şifalandırıcı bir dizi

'Kırmızı Oda' dizisindeki performansıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Pınar Deniz, Re Touch Mag dergisinin Mart sayısına kapak oldu. Dergide yayınlanan röportajında konuk olarak rol olduğu Kırmızı Oda dizisini şu sözlerle anlattı:

'KIRMIZI ODA' BİZE 'NASIL İYİLEŞİRİZ'İ ANLATIYOR

Şifalandırmak üzerine yola çıkan bir dizi ve bence hem sektörde hem de ülkede çok ihtiyacımız olan bir açığı kapatıyor. Düşünsenize; hepimizin başına gelen türlü travmaları sana gösteriyor, yaşatıyor ve nasıl iyileşebileceğimiz konusunda sana yol gösteriyor. Çok değerli ve öğretici buluyorum projeyi."

Kaynak: Hürriyet