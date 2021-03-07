Petkimspor'da Beşiktaş maçının şoku yaşanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Petkimspor'da Beşiktaş maçının şoku yaşanıyor

07.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:27
Petkimspor'da Beşiktaş maçının şoku yaşanıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçta 3 galibiyet aldıktan sonra son 25 saniyesine 7 sayı farkla önde girdiği Beşiktaş deplasmanında salondan 96-94 mağlup ayrılan Petkimspor, büyük şaşkınlık yaşıyor.

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçta 3 galibiyet aldıktan sonra son 25 saniyesine 7 sayı farkla önde girdiği Beşiktaş deplasmanında salondan 96-94 mağlup ayrılan Petkimspor, büyük şaşkınlık yaşıyor. Beşiktaş'ın son saniye üçlüklerine engel olamayıp kazanmak üzere olduğu maçı kaybeden Petkimspor'da antrenör Kestutis Kemzura, kazanmayı hak ettiklerini ancak bunu başaramadıklarını dile getirdi.

Litvanyalı çalıştırıcı iyi oynadıkları bir maçtan son anlarda yenilgiyle ayrıldıklarını belirterek, "Bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerekiyor. Beşiktaş karşısında daha iyi savunma yapabilirdik. Top kayıplarını azaltabilirdik. Maçın sonunda istediğimiz noktadaydık fakat bir pozisyonda onlar iyi hücum etti. Üç tane 3 sayılık atış ve Blackmon'un inanılmaz bir atışı vardı. Savunma oradaydı, çok zor bir atış kullandı. Bence kazanmayı hak ettik ama maalesef sonuç öyle olmadı" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Hakan Yılmaz Bülent Ersoy Esra Dermancıoğlu
Spor Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Mustafa Yumlu Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Petkimspor'da Beşiktaş maçının şoku yaşanıyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 13:27:51. #1.15#
title