Peskov: Belarus ile Rusya arasında bağlantı kurmayın
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Peskov: Belarus ile Rusya arasında bağlantı kurmayın

Rusya'nın Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko'nun "Belarus düşerse, Rusya da düşer" sözlerine yanıt verdi.

Peskov: Belarus ile Rusya arasında bağlantı kurmayın
09.09.2020 19:31 | Son Güncelleme: 09.09.2020 19:35

Rusya'nın Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko'nun "Belarus düşerse, Rusya da düşer" sözlerine yanıt verdi. Peskov, "Belarus ile Rusya arasında bağlantı kurmayın. Bu genellemeler yanlış olur" dedi.

Belarus'ta protestolar devam ederken, Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko, "Belarus düşerse, Rusya da düşer" açıklamasını yapmıştı. Rusya'nın Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov, Belarus ile Rusya arasında bağlantı kurulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bazı paralelliklere katılmıyorum. Çok değer verdiğimiz bir birlik devletimiz olmasına rağmen, hala iki farklı ülkeyiz, iki farklı egemen devletiz. Farklı bir siyasi kültürümüz, farklı bir siyasi alanımız, farklı siyasi eğilimlerimiz var. Bu yüzden genellemeler yanlış olur" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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