Pentagon, Ufo Araştırma Birimi Kuruyor Filmlerdeki gibi sanırız... Bir şey geliyor.

Filmlerdeki gibi sanırız… Bir şey geliyor… Bir şey yaklaşıyor. Düne kadar "Uzaylılar var", "UFO gördüm" diyenlere deli gözüyle bakılırken, son birkaç yıldır "UFO'lar da uzaylılar da var" demeyen devlet yetkililerini döver oldular!

Hatırlayacaksınızdır… Yıllardır internette 3 video döner dururdu. İddia oydu ki bunlar, ABD pilotlarının karşılaştığı UFO'lardı. Kasım 2004 ve Ocak 2015'te çekilen görüntülerde pilotlar ne olduklarını anlamadıkları bu hızlı "cihazlar" için şaşkınlıklarını gizlemiyorlardı.

İşte ABD Savunma Bakanlığı geçtiğimiz aylarda üç videoyu da "Evet bunlar bizim pilotlar" diyerek resmi sitelerinden yayınladı. Bu, UFO'ların resmen tanıma olarak algılandıysa da Amerikalı yetkililer UFO (Tanımlanamayan Uçan Cisimler) yerine UAP (Tanımlanamayan Hava Olayları) kısaltmasını kullandı.

UFO'LAR GÜVENLİĞE TEHDİT Mİ?

İşte aynı Pentagon bir adım daha attı, bu tanımlanayamayan hava olaylarını inceleyecekleri bir birim kurulacağını duyurdu.

Birimin ismi Tanımlanamayan Hava Olayları Birimi, kısaca UAPTF. Donanma'ya bağlı İstihbarat ve Güvenlik Bölümü'ne bağlı çalışacaklar. Amaç, UAP'ları tespit ve analiz etmek, Amerika'nın güvenliğine tehdit oluşturup oluşturmadıklarını bulmak.

Chicago'daki UFO Araştırma Merkezi'nin Başkanı J. Allen Hynek gelişmeyi şöyle değerlendirdi:

"Bu UFO'lara karşı yeni gelişen ilgiye karşı atılmış önemli bir adım. Buradaki asıl konu, ne ciddiyette araştırmalar yapılacağı. İyimser olmak istiyorum. Gizlilik konusunda hemfikirim. Ama yine de halkla paylaşılacak şeyler paylaşılmalı."

Kaynak: Space Mag Türkiye