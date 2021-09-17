Pendik'te talan edilen tarihi konak havadan görüntülendi

Pendik'te tarihi konak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

İSTANBUL - Pendik'te Sefer Usta'nın Çiftliği olarak bilinen tarihi konak talan edildi. Bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan tarihi Sefer Usta Çiftliği, altın bulma hayaliyle kaçak kazı yapan definecilerin hedefi oldu. Tarihi konağın içler acısı hali havadan görüntülendi.

Pendik'te Kurtdoğmuş Köyü sınırlarında içerisinde bulunan, Ömerli Barajının yanı başında olan tarihi konak, talan edildi. Geçmişi 1890'lara kadar dayanan konağın olduğu bölgede Rumların yaşadığı tahmin ediliyor. Tarihi konağın olduğu noktanın bir bölümü ormandan oluşurken, bir bölümünde ise tarım yapılıyor. Geçmişte Rumlar'ın elinde olan konağa mübadeleden sonra Kerkük kökenli Sefer Usta sahip olmuş, daha sonra konak "Sefer Usta Çiftliği' diye ünlenmiş. Öte yandan konak Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'ya kaçırılan silahlar için dağıtım merkezi olarak kullanılmış. Günümüzde İstanbul'un en büyük içme suyu kaynağı Ömerli barajının içerisinde kalan konak, bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Öte yandan altın bulma hayaliyle kaçak kazı yapan defineciler, tarihi konağı talan etti. Konak içerisinde bulunan merdivenler yıkılırken, duvarlarında çatlaklar oluştu. Konağın tavan kısmında çökme meydana geldi. Defineciler tarafından talan edilen Tarihi konak zamana yenik düşerek harabeye döndü. Harabeye dönen konak havadan görüntülendi.