Pazar yerinde vatandaşlara aşure ikram edildi
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Pazar yerinde vatandaşlara aşure ikram edildi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Haberler | Yerel

Pazar yerinde vatandaşlara aşure ikram edildi Samsun Bafra Pazar Yeri Esnaf Odası tarafından, Muharrem ayı dolayısıyla pazar yerinde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Pazar yerinde vatandaşlara aşure ikram edildi

SAMSUN - Samsun Bafra Pazar Yeri Esnaf Odası tarafından, Muharrem ayı dolayısıyla pazar yerinde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Kızılırmak Mahallesi'nde kurulan Büyükpazar'a alışverişe gelen vatandaşlara Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve Pazar Yeri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Topuz tarafından aşure ikram edildi.

Pazar Yeri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Topuz, "Sayım kaymakamım, belediye başkanım aşure programımıza katılarak bizi memnun ettiler. Odamız adına hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bu bizim geleneğimizde var. Çok güzel de bir gelenek. Bugün de pazarcılar odamızın yaptığı bir organizasyonda beraber olduk. Bizler hep beraber aşure dağıtımına katıldık. Pazar yerindeyiz, güzel bir katılım var. Güzel bir etkinliği burada gerçekleştirdik" diye konuştu.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise "Pazarcılar odası tarafından Muharrem ayı aşure etkinliği yapılıyor. Öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum. Aşure bizim için ne anlam ediyor, düşüncelerimiz, fikirlerimiz, fizyolojimiz ne kadar farklı olursa olsun hep bir araya gelerek güzel şeylerin olabileceğini göstermesi açısından Aşure Günü'nü önemli buluyorum. Birlik ve beraberliğimizin oluşması, toplumdaki ayrışmanın giderilmesi, huzur ve barışın gelmesi açısından bugünü önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinliğin ardından Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç, pazar yerini gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Pazar yerinde vatandaşlara aşure ikram edildi
Pazar yerinde vatandaşlara aşure ikram edildi
Pazar yerinde vatandaşlara aşure ikram edildi
Pazar yerinde vatandaşlara aşure ikram edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay

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