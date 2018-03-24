Patnos'tan"Biz Anadoluyuz" projesiyle 50 Kız öğrenci Kocaeli' ye gönderildi.

İçişleri Bakanlığınca 180 günlük eylem planı kapsamında hayata geçirilen, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 21 ilden seçilecek 15 yaş ve altı, 50 bin katılımcının Türkiye'nin farklı illerini ziyaret edeceği projeden, Patnos'ta eğitim gören 650 öğrenci yararlanacak.

Proje kapsamında şu ana kadar Patnos'tan 350 öğrenci Kocaeli ve Muğla illerine gezi gerçekleştirdi. Bugün 50 kız öğrenciden oluşan 7. kafile Kocaeli iline gitmek üzere Patnos İlçe Kaymakamı Ümit Altay ve Milli Eğitim Müdür Vekili Fikret Ayaz tarafından uğurlandı. Geziye katılacak öğrencilere, bayrak,üzerinde "Biz Anadoluyuz" yazılı şapka, tişört ve çanta hediye edildi. - AĞRI