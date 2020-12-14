Park halindeki TIR alev aldı
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Park halindeki TIR alev aldı

14.12.2020 04:32 | Son Güncelleme: 14.12.2020 04:36
Park halindeki TIR alev aldı

İZMİR'in Buca ilçesinde, park halinde bulunan TIR henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, park halinde bulunan TIR henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, TIR'da maddi hasar oluştu.

Olay, 00.30 sıralarında Dede Korkut Caddesi'nde meydana geldi. cadde üzerinde park halinde bulunan 35 AU 8090 plakalı TIR, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, TIR'ın ön kısmında maddi hasar oluştu.Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Park halindeki TIR alev aldı
Park halindeki TIR alev aldı
Park halindeki TIR alev aldı
Park halindeki TIR alev aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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