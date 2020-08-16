Pandemi de engel olamadı, Horma Kanyonu ziyaretçi akınına uğradı
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Pandemi de engel olamadı, Horma Kanyonu ziyaretçi akınına uğradı

Pandemi de engel olamadı, Horma Kanyonu ziyaretçi akınına uğradı Adrenalin tutkunları, Horma Kanyonuna akın etti Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan Horma Kanyonu'nun yürüyüş parkuru adrenalin tutkunlarının akınına uğradı.

16.08.2020 12:48 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:55

Pandemi de engel olamadı, Horma Kanyonu ziyaretçi akınına uğradı

Adrenalin tutkunları, Horma Kanyonuna akın etti

KASTAMONU - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan Horma Kanyonu'nun yürüyüş parkuru adrenalin tutkunlarının akınına uğradı. Kovid-19 ile mücadele edilen şu günlerde vatandaşlar, stres atmak için 3 kilometre uzunluğundaki Horma Kanyonunun içerisinde yer alan yürüyüş parkurundan yürüyerek kanyondan geçip Ilıca Şelalesi'ne ulaşıyor.

Son yıllarda doğa ve tabiat turizminin öne çıkan adreslerinin başında yer alan Kastamonu'da, 450 metre yüksekliğe inşaa edilen Azdavay Cam Teras, Pınarbaşı Ilıca Şelalesi, Horma Kanyonu yürüyüş parkuru ve Dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Valla Kanyonu doğaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İlk etabı 10 yıl önce 450 metre uzunluğunda yapılan Pınarbaşı Horma Kanyonu yürüyüş parkuru, Kastamonu Valiliği tarafından geçtiğimiz yıl Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından alınan yüzde 75'lik destekle yenilenerek parkurun uzunluğu 3 kilometreye ulaştı. Horma Kanyonunu ziyaret edenlerin doğa harikasını daha kolay gezebilmesi için 2016 yılında yürüyüş yolu yapılmasına başlandı. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının yüzde 75'lik desteğiyle Horma Kanyonu ile Ilıca Şelalesi arasına yapılan 3 kilometrelik yürüyüş yolu bu yıl tamamlanarak hizmete açıldı. Yürüyüş yolunu kayalara sabitlemek için yaklaşık 50 santimetre boyunda 260 bin cıvata kullanıldı. Kayalar delinerek yürüyüş yolu için platformlar oluşturuldu. Yürüyüş yolu boyunca zaman zaman kanyonun tabanından 100 metre yüksekliğe demir kazıklarla sabitlenen platform üzerine ahşap yol yapıldı. Yürüyüş zamanının 2 saat aldığı kanyonda yürüyüş parkuru boyunca ağaçlar da kesilmek yerine korundu. Ayrıca yürüyüş yoluna gelen ailelerin bebek arabalarıyla birlikte rahatça ilerlemeleri için özel bir teknik de uygulandı.

Tüm bu çalışmaların sonucunda Horma Kanyonunu ziyaret eden vatandaşlar, doğa harikası kanyonu rahatlıkla geçerek Ilıca Şelalesine ulaşabiliyor. Koronavirüs ile mücadele edildiği şu günlerde Kastamonu'ya yer alan Horma Kanyonu, tüm olumsuzluklara rağmen ziyaretçi akınına uğruyor. Kurban Bayramında adrenalin tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Horma Kanyonu, bayramın bitmesine rağmen halen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıla kadar pek az kişinin bildiği ve ziyaret ettiği Horma Kanyonu, KUZKA'nın sağladığı destekle 3 kilometre uzunluğundaki yürüyüş parkurunun da tamamlanmasıyla doğa ve adrenalin severler başta olmak üzere çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği yer haline geldi.

"Pandemi sürecinde insanlarımız buraya gelerek üzerlerindeki stresi atsınlar"

Horma Kanyonunu televizyonlardan izleyen ve internette yaptığı araştırma sonrasında edindiği bilgiler ışığında ailesiyle İstanbul'dan gelerek ziyaret eden Ercan Contay, "Burası Kastamonu'da görülmesi gereken kanyondan bir tanesi. Ben, buraya gelmeden önce internetten bir araştırma yaptım Horma Kanyonu ve Valla Kanyonu hakkında. Şu anda Horma Kanyonundayız ve yürüyoruz. Hakikaten burası görülmesi gereken çok güzel yerlerden bir tanesi. Buradaki ortamı buraya gelen insanların hissetmesi lazım. Akan suyun sesini, bu ortamın serinliğini hissetmesi lazım. Özellikle pandemi sürecinde insanlarımız üzerlerindeki stresi buralara gelerek atabilsinler. İnsanları buraya bekliyoruz, gelsinler kendi gözleriyle görsünler. Gördüğümüz üzere ahşaptan yürüyebilinmesi için yerler yapmışlar. Burada bir emek sarf edilmiş. Ailelere giriş ücreti de uygun. 18 yaş altında ziyaret edenlerden ücret alınmıyor. İnsanlar gelsinler şu ortamı hissetsinler, buradaki havayı teneffüs etsinler. Buradaki olayı bir yaşasınlar. Herkese burayı tavsiye ediyorum. Gezilecek ve görülecek yerlerin başına mutlaka Kastamonu'daki Horma Kanyonunu eklesinler" dedi.

Pandemi de engel olamadı, Horma Kanyonu ziyaretçi akınına uğradı

Kaynak: İHA

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