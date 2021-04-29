Pancar toplamak isterken kayalıklardan düştü
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Pancar toplamak isterken kayalıklardan düştü

Pancar toplamak isterken kayalıklardan düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Başkale ilçesinde pancar toplamaya giden bir kişi kayalıklardan düşerek yaralandı.

Van'ın Başkale ilçesinde pancar toplamaya giden bir kişi kayalıklardan düşerek yaralandı.

Olay, ilçenin Barış Mahallesi'ne bağlı German mezrasında meydana geldi. Feyzude Koç (37) isimli vatandaş, pancar toplamak için köyün üst kısmında bulunan dağlık bölgeye gitti. Pancar toplamak isterken kayaklardan düşerek ayağı kırılan Koç için bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Şahıs, düştüğü yerden sedye ile görevliler tarafından taşınarak ambulansa alındı.

Yaralı şahıs, ambulans ile Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. - VAN

Pancar toplamak isterken kayalıklardan düştü
Pancar toplamak isterken kayalıklardan düştü
Pancar toplamak isterken kayalıklardan düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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