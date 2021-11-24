Pakistanlı akademisyenler ve öğrenciler Türk tarihine hayran kaldıklarını belirtti

İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) yürüttüğü Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında İstanbul'a gelen Pakistan GIFT Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri, Türk tarihi ve kültürünü tanımaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

GIFT Üniversitesinden 5 akademisyen ve 20 öğrenci YEE'nin İstanbul ofisinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

YEE Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi Uzmanı Eda Armut, AA muhabirine heyetin ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, gelen akademisyen ve öğrencilerin aynı zamanda YEE'nin Türkçe kursuna katılan öğrenciler olduğunu belirtti.

Türkiye ziyaretleri kapsamında öğrencilerin ve akademisyenlerin Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade eden Armut, etkinlikle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Programın ilk günü geleneksel Türk kahvaltısını, Türk kültüründe kahvaltının önemini konuştuk. Programın ikinci gününde Türkiye'yi anlatan belgeseller izletildi ve geleneksel Türk kahvesi ve lokum ikram ettik. Üçüncü gün ise Yunus Emre Enstitüsünde Serkan Kamacı tarafından mini ney konseri verildi. Ebru sanatçısı Dilek Kayır da katılımcılara uygulamalı olarak Ebru sanatının inceliklerini gösterdi."

"Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz"

GIFT Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Saima Aziz, YEE ile yaptıkları protokol kapsamında Türkiye'ye düzenledikleri gezinin çok faydalı olduğunu belirtti.

Gezi kapsamında ortak iş birlikleri üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Aziza, "Turizm teması üzerinden geliştirilen bir proje kapsamında geldik. Öğrencilerimiz, Türkiye'nin tarih, kültür ve doğal güzellikler bakımından ne kadar zengin ve ne kadar güzel bir ülke olduğunu bizzat yakından görmüş oldu. Yunus Emre Enstitüsüne özellikle bu iş birliği için teşekkür ediyorum. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Aziza, ziyaret sayesinde Türk misafirperverliğini yakından tanıma fırsatı yakaladıklarını vurgulayarak, Türk halkının kendilerine çok iyi davrandığını ve Türk kahvaltısına hayran kaldıklarını söyledi.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Talha İkbal ise YEE'nin düzenlendiği programın özellikle Türkiye'yi tanımaları konusunda kendilerine çok büyük katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'deki tarihi varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgilendirildiklerini aktaran İkbal, "Türkiye'nin 15. yüzyıldan kalan eserlerin korunması için yaptığı çalışmalar beni çok etkiledi. Bu çalışmaları diğer ülkelerin de mutlaka yapması gerekiyor. Burada olmak ve Türkiye'yi yakından tanımaktan mutluyum." diye konuştu.

GIFT Üniversitesi Moda ve Tasarım öğrencisi Haris Gujjer da Türkiye'de milli birlik bilincinin çok yüksek olduğunu belirterek, İstanbul'un muhteşem bir tarihi ve kültürel geçmişi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında olduğunu dile getiren Gujjer, Türkiye'nin ekonomik ve milli birlik bilincini herkesin örnek alması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'ye geldiklerinde kendilerini hiç yalnız hissetmediklerini söyleyen Gujjer, "Çünkü Türkiye ile Pakistan kardeş iki ülke. Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Hiç yabancılık çekmiyoruz. Türkiye'yi tanımaktan mutlu oldum." dedi.