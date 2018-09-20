Pakistan Başbakanı ile Abu Dabi Veliaht Prensi İkili İlişkileri Görüştü

ABU Pakistan Başbakanı İmran Han ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ikili ilişkileri ve bölge meselelerini görüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından başkent Abu Dabi'ye geçen Pakistan Başbakanı Han, Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Görüşmede Pakistan-BAE ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası meseleleri ele alan ikili, bölge ülkeleri için istikrar, barış ve güvenliğin sağlanması amacıyla uluslararası toplumun çabalarını artırmasının önemine vurgu yaparak, terör, şiddet ve aşırılığı kınadı.

Han'ın ziyaretinin, iki ülkenin iyi ilişkileri kapsamında gerçekleştiğini ifade eden Veliaht Prens Al Nahyan, bu ziyaretin, ilişkilere güçlü bir ivme kazandıracağını belirtti.

Pakistan Başbakanı Han da iki ülkenin çıkarlarını güvence altına alacak şekilde BAE ile iş birliği ve dostluk ilişkilerini geliştirmek istediklerini kaydetti.

Pakistan yerel medyası, söz konusu görüşmede, tarafların ekonomik işbirliğini ve karşılıklı yatırım faaliyetlerini güçlendirme sözü de verdiğini belirtiyor.

Abu Dabi'den ayrılan Han, önceki gün Suudi Arabistan ile başlayan Körfez ziyaretini tamamladı.

Pakistan Ulusal Meclisinde (NA) 17 Ağustos'ta yapılan başbakanlık seçiminde 22'nci başbakan olarak seçilen İmran Han, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirmiş oldu.