Pakdemirli Tireli Üreticiyle Bir Araya Geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Tire ilçesinde tarım üreticisini dinledi.

Belediyeye ait kültür salonunda çiftçiler, muhtarlar, STK'lar ve odaların başkan ve temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Pakdemirli, Tireli üreticilerin tarım sektöründeki isteklerini değerlendirdi. Bölgede uygulanan sondaj yasağı, Küçükmenderes Nehri'nde yapılacak yatak temizliği ve düzenlemesi, yağmur suyunun denize ulaşmadan birikip toplanmasını sağlayacak projeler, hayvancılıktaki yem girdileri ve yöre çiftçisinin tarım kredi borcuyla ilgili yapılması planlanan düzenlemelerin ele alındığı toplantı soru cevap şeklinde gelişti. AK Parti İlçe Başkanı Mert Falakalı, MHP İlçe Başkanı Bilal Kıvrak, Cumhur İttifakı'nın Tire Belediye Başkan adayı Selman İçelli ve partililer tarafından coşkuyla karşılanan Pakdemirli bölge tarımının, hükümetin üretici destekli politikalarıyla şahlanacağını ifade etti.

Yem fabrikası faaliyete geçecek

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Tire Belediye Başkan Adayı Selman İçelli, ilçe ekonomisinin büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayandığını belirterek, Tire OSB'de arsası alınan yem fabrikasının bir an önce temelinin atılarak faaliyete geçmesini istedi. Üreticilere tam destek vereceklerinin altını çizen Bakan Pakdemirli, "Ben sizlerin arasından çıktım. Buradaki üreticilerin gözlerinin içine bakıyorum da toprakla uğraşan insan farklı oluyor. Hepsinin adeta gözlerinin içi gülüyor. Görevlerin hiçbir önemi yok. O işi nasıl yaptığınız önemli. Bizler işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu bölgenin evladı olarak sizlere hizmet etmenin hazzını yaşarken sizler de eminim bana sahip çıkacaksınız. İzmir'in hizmete ihtiyacı var" dedi. Sözleri partili gençlerin tezahüratlarıyla kesilen Bakan Pakdemirli, AK Parti Tire Belediye Başkan Adayı Selman İçelli'ye yerel seçimlerde destek istedi. - İZMİR

Kaynak: İHA