Öztrak: (Beştepe'ye giden CHP'li siyasetçi iddiaları)"Bu kumpas senaryosu medyada bazı aktörler...
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Öztrak: (Beştepe'ye giden CHP'li siyasetçi iddiaları)"Bu kumpas senaryosu medyada bazı aktörler...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.

25.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:35
Öztrak: (Beştepe'ye giden CHP'li siyasetçi iddiaları)

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Öztrak: (Beştepe'ye giden CHP'li siyasetçi iddiaları)"Bu kumpas senaryosu medyada bazı aktörler...
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