Öztrak: (Beştepe'ye giden CHP'li siyasetçi iddiaları)"Bu kumpas senaryosu medyada bazı aktörler...
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.
25.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:35
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. (3)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Öztrak: (Beştepe'ye giden CHP'li siyasetçi iddiaları)"Bu kumpas senaryosu medyada bazı aktörler...