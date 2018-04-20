Şenol Güneş'i Yaralayan Kişi Gözaltına Alındı
Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylarda teknik direktör Şenol Güneş’i yaralayan kişi gözaltına alındı.
Fenerbahçe- Beşiktaş maçında çıkan olaylarda teknik direktör Şenol Güneş'i yaralayan kişi gözaltına alındı.
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında çıkan olaylarda siyah- beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, başından yaralanmıştı. Olayın gerçekleşmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.D.'yi hemen gözaltına aldı. Gözaltına alınan S.D. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan maçta toplam 32 kişi gözaltına alındı. - İSTANBUL