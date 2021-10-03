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Son dakika haber | Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Son dakika habere göre Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

ÖZALP, VAN (İHA) - Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Kırkçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Turgay Güntürk'e ait evde, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haber | Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber | Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber | Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber | Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber | Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber | Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber | Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber | Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber | Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri
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