ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evi açıldı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen : "Nazım'ın adını bir yere vermek, içimde bir hasretti"

ANKARA - Çankaya Belediyesi Tarafından, Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evi açıldı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Biz sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini vermeye devam edeceğiz" dedi.

Çankaya Belediyesinin aralık ayına kadar sürecek olan 25 temel atma ve açılış 2021 yatırım programı kapsamında, Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi'nde bin 260 metrekare üzerine inşa edilen Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evi, Nazım Hikmet şiirlerinin bestelenmiş halleriyle şarkılar eşliğinde açıldı. Şenlik havasında geçen açılışta konuşan Taşdelen, "Güzel bir Çankaya evi açıyoruz bugün. Türkiye çok büyük edebiyatçıların, yazarların ülkesi. Anadolu toprakları çok büyük yazarlar, ozanlar çıkarmış. Çok şanslıyız. Nazım'ın şiire getirdiği yeni anlayışla, çok farkı bir teknik ve üslupla bu şiirleri yazması ve Türkçeyi en güzel kullanan şairlerden biri olması, tabii ki ezilenden yana olması, sömürgeye karşı çıkması, emperyalizme karşı çıkması ve kendi memleketinde yıllarca haksız hukuksuz yere yıllarca hapis yatmış olması daha sonra onun bu memleket hasretiyle yazdığı şiirler bütün bunları bir araya getirdiğinizde, Türk ulusunun Nazım Hikmet gibi bir şaire sahip olması en büyük gururlarından birisidir" diye konuştu.

"Biz bu ülkenin aydınlık yarınlara kavuşmasını istiyoruz "

Belediye başkanı olduğunda Nazım Hikmet'in adını bir yere vermenin içinde büyük bir hasret olduğunu söyleyen Taşdelen, " Aslında Oran'da Nazım Hikmet kültür merkezini açtık. Ama Yenimahalle'de de Nazım Hikmet kültür merkezi var. Dediler ki, bunlar karışır. Dedim ki, karışan Nazım olsun. Gerçekten fiiliyatta iki CHP' li belediyenin olduğu bir ilçede kültür merkezi adı da aynı olunca gerçekten bir zorluk yaşandı. Biz de bu zorluğu aşmak için başka bir değerimizi, Yaşar Kemal'in adını verdik kültür merkezimize. Nazım hikmet adını da Öveçlerdeki bu güzel Çankaya Evimize verdik. Bizim bir hedefimiz var. Biz bu ülkenin aydınlık yarınlara kavuşmasını istiyoruz. Evet biz başarılıyız. Daha da başarılı olmak zorundayız. Çalışmak zorundayız. Bu bizim boynumuzun borcu. Belediye insan için var. Biz sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini vermeye devam edeceğiz. Biz bu memleketi seviyoruz. Biz insanımızı seviyoruz. Bütün bu hizmetleri Çankaya Belediyesi 7 yıldır bir kuruş borç kullanmadan, kredi almadan yapmıştır. Biz kendi kaynaklarımızla bunları yapıyoruz. Çankaya Belediyesi halkın belediyesidir" ifadelerini kullandı.