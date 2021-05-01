Otomobille gezintiye çıkan çocuklar kaza yaptı: 2 yaralı

KONYA'da sokağa çıkma kısıtlamasında arkadaşıyla gezintiye çıkan ehliyetsiz sürücü Mustafa G.'nin (17) kullandığı otomobil, sitenin bahçe duvarına çarptı.

KONYA'da sokağa çıkma kısıtlamasında arkadaşıyla gezintiye çıkan ehliyetsiz sürücü Mustafa G.'nin (17) kullandığı otomobil, sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada, araçta sıkışan Mustafa G. ile arkadaşı Arif Talha Ç. (14) yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'nde meydana geldi. Arif Talha Ç.'yi de yanına alarak gezintiye çıkan Mustafa G. yönetimindeki 55 AK 109 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada, araçta sıkışan Mustafa G. ile Arif Talha Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiyenin müdahalesiyle kurtarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ