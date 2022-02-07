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Otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğradı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğradı Saldırgan gözaltına alındı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

KOCAELİ (İHA) - Otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğradı

Saldırgan gözaltına alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Şevkatiye Mahallesi Doğanlar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AGM 847 plakalı otomobili ile seyir halinde olan M.K., daha öncesinden husumeti bulunduğu iddia edilen A.T. tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, saldırgan A.T. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğradı

Otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğradı

Otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğradı

Otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğradı

Otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğradı

Otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğradı

Otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğradı

Otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğradı

Otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğradı

Otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğradı

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - 3. Sayfa

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Haber

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