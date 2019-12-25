Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Selim Şahin (43) idaresindeki 06 JD 951 plakalı otomobil, Ankara yolu Hastane Kavşağı'nda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Hüseyin (65) ve Sinan Şahin (45) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Sinan Şahin, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.