Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

25.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:30
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

'nin ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Selim Şahin (43) idaresindeki 06 JD 951 plakalı otomobil, Ankara yolu Hastane Kavşağı'nda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Hüseyin (65) ve Sinan Şahin (45) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Sinan Şahin, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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