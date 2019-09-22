Otomobil park halindeki öğrenci servisine çarptı: 2 yaralı

Otomobil park halindeki öğrenci servisine çarptı: 2 yaralı

Otomobil park halindeki öğrenci servisine çarptı: 2 yaralı Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldularHATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobil, park halindeki öğrenci servisine çarptı.

22.09.2019 01:12

Otomobil park halindeki öğrenci servisine çarptı: 2 yaralı

Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldular

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobil, park halindeki öğrenci servisine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akasya Mahallesi Bedi Sabuncu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,A.Y. hakimiyetindeki 31 PH 638 plakalı otomobil virajı alamayınca park halindeki 31 S 0737 plakalı öğrenci servisine çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.Y. ve yanında bulunan S.Ö., ambulanslarla Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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