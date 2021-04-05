Osmaniyeli kick boksçu Muhittin Furkan Kültür'ün milli forma heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniyeli kick boksçu Muhittin Furkan Kültür'ün milli forma heyecanı

Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek - Haberler | Spor
Osmaniyeli kick boksçu Muhittin Furkan Kültür'ün milli forma heyecanı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki kick boksçu Muhittin Furkan Kültür, 8-11 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda (Turkish Open) ilk kez milli takım forması giyecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki kick boksçu Muhittin Furkan Kültür, 8-11 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda (Turkish Open) ilk kez milli takım forması giyecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

İlçedeki özel bir spor kulübünde antrenmanlarına devam eden Muhittin Furkan Kültür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar Avrupa ve Türkiye'deki yarışmalarda bireysel dereceler elde ettiğini söyledi.

İlk kez milli formayı giyeceği Antalya'daki yarışmalarda en iyi dereceyi alabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü aktaran Furkan, "6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda hem ülkemi hem ilçemi temsil edeceğim için mutluluk duyuyorum. İlk kez milli formayı giyecek olmak da ayrı bir heyecan benim için." diye konuştu.

Antrenör Hakan Kadıoğlu da Furkan'ın Antalya'da gerçekleştirilecek organizasyonda iyi bir derece alacağına inandığını kaydetti.??????????????

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Hulusi Akar Cahit Özkan Meral Akşener
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Erol Bulut Caner Erkin Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmaniyeli kick boksçu Muhittin Furkan Kültür'ün milli forma heyecanı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 11:21:44. #1.15#
title