Osmaniyeli kick boksçu Muhittin Furkan Kültür'ün milli forma heyecanı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki kick boksçu Muhittin Furkan Kültür, 8-11 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda (Turkish Open) ilk kez milli takım forması giyecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki kick boksçu Muhittin Furkan Kültür, 8-11 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda (Turkish Open) ilk kez milli takım forması giyecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

İlçedeki özel bir spor kulübünde antrenmanlarına devam eden Muhittin Furkan Kültür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar Avrupa ve Türkiye'deki yarışmalarda bireysel dereceler elde ettiğini söyledi.

İlk kez milli formayı giyeceği Antalya'daki yarışmalarda en iyi dereceyi alabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü aktaran Furkan, "6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda hem ülkemi hem ilçemi temsil edeceğim için mutluluk duyuyorum. İlk kez milli formayı giyecek olmak da ayrı bir heyecan benim için." diye konuştu.

Antrenör Hakan Kadıoğlu da Furkan'ın Antalya'da gerçekleştirilecek organizasyonda iyi bir derece alacağına inandığını kaydetti.??????????????

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek