Osmaniye Ticaret Borsası
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Osmaniye Ticaret Borsası

21.10.2020 13:43 | Son Güncelleme: 21.10.2020 13:47
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 17 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 17 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
İç yer fıstığıKg 16,30 17,00
ArpaKg 1,60 1,60
Soya fasulyesi Kg 3,97 3,97
Buğday (Ekmeklik) Kg 1,90 1,95

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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