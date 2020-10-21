Osmaniye Ticaret Borsası
21.10.2020 13:43 | Son Güncelleme: 21.10.2020 13:47
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 17 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İç yer fıstığı
|Kg
|16,30
|17,00
|Arpa
|Kg
|1,60
|1,60
|Soya fasulyesi
|Kg
|3,97
|3,97
|Buğday (Ekmeklik)
|Kg
|1,90
|1,95
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner
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