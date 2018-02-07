Osmaniye Temad'tan Zeytin Dalı Operasyonu'na Destek

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Osmaniye Şubesi üyeleri, Zeytin Dalı Operasyonu'na destek amacıyla Kilis'e gitti.

Hareket öncesinde Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yapan TEMAD Osmaniye Şubesi Başkanı Şenel Yıldız, harekat bölgesi yakın olduğu için Osmaniye, Adana, Mersin ve Gaziantep İl Başkanlıkları ile Kadirli, Dörtyol ve İskenderun İlçe Başkanlığı üyelerinin etkinliğe katılacaklarını söyledi. Bu harekatın ülkenin geleceği ve selameti için yapılması gerektiğini ifade eden Yıldız, "Orada cephede canı gönülden çarpışan meslektaşlarımızın Allah yar ve yardımcısı olsun. Terör örgütüne silah dağıtan Amerika'yı kınıyoruz. Hiç bir zaman Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur, olmayacaktır" dedi.

TEMAD Kadirli İlçe Başkanı Emekli Astsubay Ali Ava ise bu ülkenin bekası için canını seve seve veren Türk askerine, bir nebze de olsa destek olmak için böyle bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Cumhuriyet Meydanında toplanan kalabalık araçlarla yola çıkarak, ülkeye yönelik her türlü terörü kınamak, terör örgütüne karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklemek ve terörü lanetlemek için Kilis Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda, diğer illerden gelen dernek üyeleri ile bir araya gelecekler.

TEMAD Genel Başkanlığı'nca düzenlenen organizasyon kapsamında ayrıca, Kilis İl Müftülüğü öncülüğünde şehitler için mevlit okutulacağı bildirildi. - OSMANİYE