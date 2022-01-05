Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Haberler
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 35 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 35 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadirli ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

20-27 Aralık arasında düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında 14,61 gram sentetik uyuşturucu, 364,64 gram metamfetamin, 15,79 gram eroin ile 173 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, geri kalanı serbest bırakıldı.

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AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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