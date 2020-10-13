Osmaniye'de kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
13.10.2020 17:49 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:49
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harkaçtığı köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda, kaçak kazı yaptığı tespit edilen T.Ö, R.E, Y. E. ve M.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin yanında bulunan kazı malzemelerine el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat