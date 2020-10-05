Osmaneli'de çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yol kenarında çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yol kenarında çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Osmaneli Belenalan köyü atış alanı mevkiinde yol kenarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, Osmaneli Orman İşletmesi ve Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangının ağaçlara sıçramaması için ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da çalışmalara yardımcı oldu.

Kısa sürede yapılan müdahale ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan