Osmaneli'de çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Osmaneli'de çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

05.10.2020 17:39 | Son Güncelleme: 05.10.2020 17:42
Osmaneli'de çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yol kenarında çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yol kenarında çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Osmaneli Belenalan köyü atış alanı mevkiinde yol kenarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, Osmaneli Orman İşletmesi ve Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangının ağaçlara sıçramaması için ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da çalışmalara yardımcı oldu.

Kısa sürede yapılan müdahale ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Reis Çelik Halil Sezai Aslıhan Doğan Melisa Aslı Pamuk
Spor Gökhan Gönül Fırat Aydınus Sergen Yalçın Steven Gerrard Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk Beşiktaş Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaneli'de çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 17:46:41. #1.14#
title