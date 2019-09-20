Ortaca'da orman yangını (2)

Ortaca'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Ortaca ilçesindeki Tepearası Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

20.09.2019 20:26
Ortaca'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Tepearası Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesindeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Süleyman İLTER/ ORTACA (Muğla),


Kaynak: DHA
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