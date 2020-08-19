Orta Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim
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Orta Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim

Samsun, Sinop, Amasya, Tokat ve Kastamonu'da İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesi kapsamında mülki idare amirlerinin de katılımı ile denetimler yapıldı.

Orta Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim
19.08.2020 17:07 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:02

Samsun, Sinop, Amasya, Tokat ve Kastamonu'da İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesi kapsamında mülki idare amirlerinin de katılımı ile denetimler yapıldı.

Samsun'da Vali Zülkif Dağlı ve protokol üyelerinin katımıyla Atakum ilçesi Türkiş mevkisinde gerçekleşen denetimde, iş yerlerinde gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığına bakıldı. Vatandaşlardan kurallara uymaları istendi.

Vali Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm yurtta olduğu gibi İçişleri Bakanlığının talimatıyla il genelinde denetim yapıldığını aktardı.

Vatandaşlardan sabır ve kurallara hassasiyet beklediklerini vurgulayan Dağlı, "Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Maske kuralımız olmazsa olmaz. Mesafeye mutlaka uymamız gerekiyor. Hijyen ve sağlık kurallarına uymamız gerekiyor. Bu minvalde süreci az hasarla atlatmış olacağız. Genel olarak denetim iyi geçiyor. Kurallara uyuluyor. Ufak tefek eksiği olan işletmelerimizi uyarıyoruz. Samsun'da vaka sayıları ülkemizle eş değer rutin bir şekilde gidiyor. Çok afaki bir durumumuzun olmadığını söyleyebiliriz." dedi.

Vali Dağlı, kurulların basit olduğunu herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Sinop

Sinop'ta da pazarlar, iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirildi.

Vali Vekili Abdullah Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Minoğlu, ve diğer ilgililerin katılımıyla yapılan uygulamada, vatandaşlara ve işletme sahiplerine maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunuldu.

Vali Vekili Şahin, gazetecilere, denetimlerin ara vermeden süreceğini belirterek, Sinoplulardan kurallara uymalarını istedi.

Amasya

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

Vali Masatlı, Bahçeleriçi Mahallesi'nde uygulanan denetimlerde esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları noktasında uyardı.

Kovid-19 ile mücadeleyi kararlılıkla yürüttüklerini ifade eden Masatlı, işletme sahipleri ve vatandaşlardan salgının önlenmesi için maske, hijyen ve sosyal mesafe hususlarında duyarlılıklarını sürdürmelerini istedi.

Masatlı'ya, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Şeker ve diğer yetkililer eşlik etti.

Tokat

Tokat Valisi Ozan Balcı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

Balcı, Gaziosmanpaşa Bulvarı Sivas Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları noktasında uyardı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında mahalle timleri ve ekipleri kurulduğunu ifade eden Balcı, şunları dile getirdi:

"Öğretmenimizden, muhtarımızdan, imamımızdan ve ilgili kamu görevlilerimizden olmak üzere timlerimizi ve ekiplerimizi oluşturduk. Bu timler mahallelerde denetimlere ağırlık verecekler. Bütün umuma açık yerler, berberler, güzellik salonları, lokantalar, kafeler, toplu taşıma araçları ve buna benzer yerlerde yoğun şekilde denetimlerimiz devam ediyor. Bizim buradaki amacımız rehberlik etmek ve vatandaşlarımızı uyarmak."

Kastamonu

Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğu'nun da katıldığı denetimlerde Kuzeykent Toplu İş Merkezi'nde esnaflara ve vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Vali Çakır, gazetecilere, Kurban Bayramı'nda Kastamonu'nun ciddi anlamda nüfus yoğunluğu yaşadığını belirtti.

Bu yoğunluğun Kovid-19 açısından etkilerinin yoğun bir şekilde ortaya çıktığını ifade eden Çakır, "Maalesef ilimiz Kovid-19 vaka sayılarında ciddi rakamları muhafaza ediyor. Ufak inişlerle birlikte inişlerimiz henüz bir istikrar kazanmadı." dedi.

"Kovid-19 testi yapılan kişi test sonucu bildirilene kadar zorunlu olarak izolasyona alınacak"

65 yaş üstü ve düğünlerle ilgili pazartesi günü yeni tedbirler aldıklarını anlatan Çakır, "Özellikle ilimizde organize sanayi bölgelerine ve diğer iş yerlerine yoğun bir servis faaliyeti var. Servis kullanan işçilerimizin vatandaşlarımızın servislerde her gün aynı oturum düzenini zorunlu kılan birtakım düzenlemelere gittik. Bir diğer önemli kararımız da belki de Türkiye'de bu anlamda ilk karar alan illerden bir tanesi olduk, Kovid-19 şüphesiyle numune alınan vatandaşlarımızın test sonuçlarını beklemeden maalesef günlük hayatlarına devam ettiklerini gördük. İlgili halk sağlığı doktorumuzun söylediği ilginç bir olayı paylaşmak isterim. Pozitif bir vakayı ilgilisine söylemek için telefon açtığında 'Neredesiniz? Bankadayım, ne yapıyorsunuz? Veznedarım...' Yani bununla alakalı izolasyon sürecinin numuneyi verdiği anda başlamasına yönelik birtakım kararlar aldık. Test sonucu kendisine bildirilene kadar numune alınan vatandaşlarımız bundan sonra ikametlerinde zorunlu olarak kalacaklar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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