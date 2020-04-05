Ordu ve Rize'de Kovid-19 tedbirleri Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Altınordu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin çeşitli noktalarına kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Koronavirüs önlemleri çerçevesinde ihtiyacı dikkate alarak geçtiğimiz günlerde 100 bin maske üretimine başlayan Altınordu Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı son tedbirler doğrultusunda sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlara ve esnafa maske dağıtımı gerçekleştiriyor. Şehrin birçok noktasında kurulan stantlarda yapılan maske dağıtımında ayrıca vatandaşların dışarıya çıkmaması yönünde de bilgilendirmeler yapılıyor."

Belediye ayrıca, başlattıkları "Bir iyilik yap seferberliği" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımına başlattıklarını duyurdu.

Rize

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu alanlarda maske takma zorunluluğu nedeniyle kentteki tüm Halk Eğitim Merkezlerinde maske üretimi konusunda hazırlıkların tamamlandığını belirtilerek, üretilen maskelerin, maskesi olmayan vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağı bildirdi.

İlk etapta bin maskenin dağıtımının gerçekleştiği kaydedildi.

Öte yandan, Kovid-19 tanısı dışında diğer nedenlerden dolayı vefat edenlerin cenazelerinin, cenaze aracı veya ambulansla memleketlerine sevki için kaymakamlıklar tarafından seyahat izni verildiği, her cenaze için verilecek azami sayının 4 kişiyle sınırlandırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA