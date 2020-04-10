Ordu Valiliğinden 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması Ordu'nun Korgan ilçesinde dün gece meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde 1'i ağır olmak üzere 11 binada hasar oluştuğu bildirildi.

Ordu'nun Korgan ilçesinde dün gece meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde 1'i ağır olmak üzere 11 binada hasar oluştuğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personelinin, Korgan ve Kumru ilçelerinde hasar tespitinde bulunduğu belirtildi.

Yapılan saha taraması sonucunda, Korgan ilçesinde 6 mahalledeki 12 konutun incelendiği, bunlardan 10'unun az, birinin de ağır hasarlı olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Ağır hasar tespit edilen konutun eski ve ahşap yapı olduğunun altı çizilirken, ekonomik ömrünü dolduran bu konutun sahibine, afet ve acil yardım ödeneğinden 11 bin lira kira yardımı talep edileceği kaydedildi.

Kumru ilçesinde ise herhangi bir hasar olmadığına dikkat çekilerek, Kabataş ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde bir konut duvarında çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine ilk incelemenin yapıldığı, detaylı incelemenin ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teknik personellerince yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA